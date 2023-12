Bibliotheek presenteert gratis cursusaanbod

ACHTERHOE – Op woensdag 10 januari 2024 organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in alle vestigingen (voor Winterwijk bij Boogie Woogie) een voorlichtingsbijeenkomst over het digitale aanbod van de Bibliotheek. De gratis bijeenkomst start overal om 10.00 uur. Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan via www.oostachterhoek.nl/durfdigitaal of in één van de vestigingen. Het complete aanbod digitale cursussen is gratis te volgen, zowel voor leden als voor niet-leden. Een week later zijn er op diverse plekken inloopbijeenkomsten, waar eveneens vragen over het cursusaanbod gesteld kunnen worden. Aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig.

Voorlichtingsbijeenkomst Durf Digitaal!

Om goed mee te kunnen doen in de maatschappij moet je voldoende digitale vaardigheden hebben. Dat zijn de vaardigheden die nodig zijn om (goed) te kunnen omgaan met digitale apparaten in het dagelijks leven. Zoals een computer, tablet of smartphone. Of het gebruik van een betaalautomaat of reizen met een ov-chipkaart. De wereld wordt steeds digitaler en sneller. Maar wat als je hier niet zo handig in bent? Dan kan de Bibliotheek je helpen. Ook als je al een beetje digitaal gevorderd bent kun je bij de Bibliotheek je kennis verbreden. Daarnaast is er een prachtig nieuw aanbod van workshops die met ‘digitaal burgerschap’ te maken hebben.

Op woensdag 10 januari 2024 organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in alle vestigingen een bijeenkomst ter introductie van het digitale aanbod. Voor Winterswijk vindt deze bijeenkomst plaats bij Boogie Woogie, in verband met de herinrichting van de bibliotheek in deze plaats. Aan de orde komt het gratis cursusaanbod van de Bibliotheek. Opgave voor deze info-ochtend is mogelijk via www.oostachterhoek.nl/durfdigitaal of in één van onze vestigingen. Het is ook mogelijk om tijdens deze ochtend aan te melden voor één van de gratis cursussen uit het cursusaanbod van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Computervraagdagen Seniorweb

In alle vestigingen (met uitzondering van Winterswijk) en op alle externe spreekuurlocaties vindt in de week van 15 januari 2024 een inloopspreekuur in het kader van de Computervraagdagen van Seniorweb plaats, waar alle vragen over de cursussen gesteld kunnen worden aan een medewerker van het digitale spreekuur. Ook kan die medewerker helpen met het aanmelden voor cursussen. Aanmelden voor deze inloop is niet nodig, er mag zo binnengelopen worden.

Maandag 15 januari 2024 14.00 – 15.00 uur de Bibliotheek Borculo Dinsdag 16 januari 2024 10.00 – 12.00 uur Ontmoetingscentrum Whemer Hof Winterswijk Dinsdag 16 januari 2024 14.30 – 15.30 uur de Bibliotheek Neede Woensdag 17 januari 2024 13.30 – 14.30 uur de Bibliotheek Ruurlo Donderdag 18 januari 2024 10.00 – 12.00 uur Den Diek Lichtenvoorde Donderdag 18 januari 2024 13.30 – 15.30 uur Stadskamer Vincentiushuis Groenlo Vrijdag 19 januari 2024 13.30 – 14.30 uur de Bibliotheek Eibergen Vrijdag 19 januari 2024 13.30 – 14.30 uur de Bibliotheek Lichtenvoorde Vrijdag 19 januari 2024 13.30 – 14.30 uur De Bibliotheek Groenlo

Digitaal cursusaanbod

Er worden verschillende gratis cursussen in de Bibliotheken in de Oost-Achterhoek georganiseerd: Computercursussen voor echte beginners en iets gevorderden, maar ook over de digitale overheid en over digitale zorg. Daarnaast zijn er spreekuren waarbij je met een gerichte vraag terecht kunt bij een medewerker. Ook zijn er een aantal thematische cursussen: fotobewerken, online solliciteren en online shoppen. Al deze cursussen zijn gratis voor leden én niet leden. Daarnaast biedt de Bibliotheek Oost-Achterhoek gratis workshops aan, onder andere over artificial intelligence/chatgpt. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 10 januari worden de mogelijkheden toegelicht. Ook is er meer informatie te vinden op: www.oostachterhoek.nl/cursussen

Digitale Bibliotheek

Leden van de Bibliotheek kunnen ook gebruikmaken van het digitale aanbod van de online Bibliotheek. Zo kunnen er e-books, luisterboeken en tijdschriften geleend worden. Daarnaast kunnen leden deelnemen aan ruim 160 online cursussen. Ook dit zal tijdens de bijeenkomst aan de orde komen.

