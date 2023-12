Ontdekkingstocht door het museum

AALTEN – Ga in de kerstvakantie op ontdekkingstocht door het Nationaal Onderduikmuseum. Ontdek in de keuken hoe creatief de gezinnen in de oorlog met het eten omgingen. Herken je de kruiden die ze gebruikten? En hoe doe je dat, als er geen elektriciteit meer is? Probeer zelf de lamp aan het branden te krijgen.

Hoe was het in WOII?

Je komt meer te weten over de tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe hielden mensen die gezocht werden door de bezetter zich schuil? Door op zoek te gaan naar antwoorden die door het hele museum te vinden zijn, kom je veel te weten. Over het onderduiken in de oorlog, en ook hoe het is om op een lei te schrijven in het schoolklasje.

Praktisch

Van 27 december t/m 7 januari ben je van harte welkom. De ontdekkingstocht is voor kinderen t/m 12 jaar. De ouders mogen natuurlijk mee. Speciaal voor deze ontdekkingstocht is er een gereduceerd tarief: Volwassenen betalen € 7 en kinderen t/m 12 jaar € 2,50.

Meer informatie:

www.nationaalonderduikmuseum. nl of check de Facebookpagina.

Nationaal Onderduikmuseum Markt 12 -16 7121 CS Aalten.

Afwijkende openingstijden in de kerstperiode: 24, 25, 26, 31 december en 1 januari is het museum gesloten.