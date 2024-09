De mooiste mountainbike routes in de Achterhoek

Nederland heeft veel verschillende plekken met geweldige mountainbike routes. Eén van die plekken is de achterhoek. Deze regio staat bekend om de prachtige natuur met uitgestrekte bossen en heide. Veel mountainbikers komen hier graag. Zo vindt je hier verschillende routes met een uitdagende klim of juist een ontspannen rit door het platteland. Wil je graag met je mountainbike in de achterhoek fietsen? Dan zijn dit de zes mooiste mountainbike routes die je niet kan missen!

1. Montferland

Montferland is een van de meest uitdagende mountainbikelocaties in de Achterhoek. Het heuvelachtige landschap heeft veel steile beklimmingen en snelle afdalingen, wat het een populaire plek maakt voor de ervaren mountainbiker. De route slingert door dichte bossen en biedt regelmatig spectaculaire uitzichten over de omgeving. Je kunt hier echt het maximale uit je mountainbike halen. Pak dus snel je fietsendrager uit de schuur, zet je mountainbike erop, en geniet van deze unieke route in de achterhoek!

2. Zeddam

In de omgeving van Zeddam vind je veel mooie bossen en technische singletracks. De paden zijn uitdagend genoeg voor de gevorderde rijder, maar ook toegankelijk voor beginners die hun mountainbiketechniek willen verbeteren. De combinatie van smalle paden, heuvels en afwisselende natuur maakt de route in Zeddam tot een van de mooiste in de Achterhoek.

3. Lochemse berg

De route in Lochemse berg is zowel spannend als veelzijdig. De route gaat door het bos, afwisselend met open velden en enkele steile stukken. Dit zorgt ervoor dat deze route een leuke uitdaging is! Deze route is geschikt voor mountainbikers van alle niveaus. Het uitzicht vanaf de Lochemse Berg is adembenemend, vooral in de herfst wanneer de bomen mooi kleurrijk zijn. Een absolute aanrader dus voor alle mountainbikers die houden van rust en natuur.

4. Ruurlo

De route bij Ruurlo is wat rustiger en daardoor ideaal voor mensen die van een ontspannen rit houden. Tijdens deze route fiets je door bossen en langs weilanden. Verwacht dus niet te veel technische uitdagingen van deze rit. De paden zijn daarnaast goed onderhouden en bieden een fijne flow, wat de rit erg prettig maakt.

5. Varsseveld

Ook Varsseveld heeft een geweldige fietsroute met zowel technische stukken als meer relaxte paden door het platteland. Er is veel afwisseling tussen bossen en open velden. Hoewel de route minder heuvelachtig is, dan bijvoorbeeld Montferland, biedt het genoeg uitdaging voor beginners en gevorderden. Het is de perfecte plek om te ontsnappen uit de drukke stad en van de natuur te genieten.

6. Vorden

De route bij Vorden is een van de langste in de regio en combineert het beste van de Achterhoek. Je kan er genieten van dichte bossen, uitgestrekte landerijen en zelfs historische kastelen. De afwisseling tussen natuur en cultuur maakt deze route dan ook echt uniek. Vooral liefhebbers van lange tochten kunnen hier goed terecht. De paden zijn goed begaanbaar en bieden genoeg variatie om de rit boeiend te houden.

Ontdek de mooiste routes in de Achterhoek

Er zijn dus genoeg mooie routes in de Achterhoek om uit te kiezen. Pak je fietsendrager uit de schuur en neem je mountainbike mee naar deze locatie. Geniet van de technische uitdagingen in Montferland als gevorderde of geniet van een lange rit in Vorden. Er is altijd wel een route die past bij jouw niveau.

