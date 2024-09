Liefdespad wint Berkellandse Erfgoedprijs 2024

BERKELLAND – Voorafgaand aan het weekend van de landelijke Open Monumentendag is de Berkellandse Erfgoedprijs 2024 uitgereikt. Aansluitend op het landelijke thema “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen” waren drie routes genomineerd: de Historische Route Rekkense Inrichtingen, het Liefdespad en De Geheimen van den Ouden Weg. Tijdens de opening van de Open Monumentendag werd bekendgemaakt dat het Liefdespad in Ruurlo dit jaar deze prestigieuze titel in de wacht heeft gesleept.

De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt om lokale initiatieven te stimuleren die een waardevolle bijdrage leveren aan het historisch erfgoed van Berkelland. De jury, bestaande uit Jaap Nijstad, Roy Oostendorp en Jan Put, beoordeelde de drie genomineerden die door het comité Open Monumentendag Berkelland waren voorgedragen. De jury sprak haar waardering uit voor alle genomineerden, omdat zij elk op unieke wijze een brug slaan tussen verleden en heden. De keuze voor het Liefdespad in Ruurlo als winnaar van de Erfgoedprijs 2024 was een lastige. De route, gedragen door de lokale gemeenschap van Ruurlo, wordt artistiek gezien als grensverleggend. De jury was dan ook unaniem in haar beslissing om deze route te bekronen.

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Monumenten geopend op 15 september

Op zondag 15 september zijn diverse monumenten in Berkelland geopend. Onder andere De Oale Schole, De Lebbenbrugge, verschillende kerken en molens openen hun deuren voor het publiek. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de Joodse begraafplaats in Eibergen, die speciaal op deze dag toegankelijk is. Voor een overzicht van de monumenten en hun openingstijden, kunt u terecht op www.openmonumentendag.nl/comite/berkelland.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.