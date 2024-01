Deze zomer op vakantie in de Achterhoek 

Kies in de zomer van 2024 voor een vakantie in eigen land, in de Achterhoek. Kamperen op campings in Nederland was zeker ten tijde van de pandemie populair. In de jaren die volgden besloten veel gezinnen voor een vakantie buiten het eigen land te gaan. De garantie op mooi weer in het zuidelijk deel van Europa is daar een van de redenen voor. Een garantie die je in eigen land doorgaans niet hebt. Toch is een vakantie op een camping in Nederland meer dan het overwegen waard; Nederland heeft je ontzettend veel te bieden op het gebied van natuur en cultuur. In dit artikel lees je er meer over.

Grote diversiteit aan bezienswaardigheden in de Achterhoek

In de Achterhoek vind je tal van interessante bezienswaardigheden. Kies bijvoorbeeld voor een fraaie wandel- of fietstocht in Natuurpark de Greephorst. Ook het landgoed Sterrebos en bijvoorbeeld de Keurvorstenheuvel bij Zeddam zijn geschikte bezienswaardigheden, wanneer je van natuur houdt. Zeddam leent zich daarnaast goed voor vogelspotten. Vergeet je verrekijker niet mee te nemen naar de camping in de Achterhoek!

Van een andere orde is een bezoek aan het Canadese kanon en het Leeuwtje Bergha in ’s-Heerenberg. Vind je het leuk om eindeloos over marktjes te struinen, op zoek naar vers fruit, wat nootjes en bijvoorbeeld groente voor het avondeten? In dat geval is een bezoek aan de markt van Doetinchem het overwegen waard. Welke van deze bezienswaardigheden trekken jou het meeste aan?

Campings zitten steeds eerder in het jaar vol

Het wordt afgeraden om op de bonnefooi op pad te gaan in de zomermaanden. Zowel binnen als buiten Nederland zitten campings steeds eerder in het jaar vol. Wie verzekerd wil zijn van een goede plek op de camping doet er daarom verstandig aan zijn of haar kampeerplek kort na de jaarwisseling te reserveren.

Steeds meer campings lijken te verstenen de laatste jaren

Niet alleen blijft het kamperen populair onder Nederlandse en zeker ook Duitse gezinnen; ook is er sprake van het verstenen van campings. Steeds vaker kiezen vakantieparken voor het bouwen van chalets op plekken die voorheen bedoeld waren voor kampeerders. Dat heeft te maken met het beperkte rendement op deze kampeerplekken. Het is een trend die afgelopen zomer al werd opgemerkt door branchevereniging Hiswa-Recron. Het steeds kleinere aantal kampeerplekken op campings maakt het voor kampeerders des te lastiger om een geschikte camping te vinden voor hun kampeervakantie.