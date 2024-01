Rouwmaat Beloond met Gouden CSC-Certificaten voor Duurzame Beton innovatie

GROENLO – Rouwmaat, een toonaangevend Nederlands betonbedrijf met onder andere een vestiging in Groenlo, heeft onlangs vier gouden CSC-certificaten ontvangen, een erkenning voor hun leidende rol in duurzame betonproductie in de Achterhoek en Twente. Deze certificaten, uitgereikt door certificeringsinstantie Kiwa en kenniscentrum Betonhuis, bevestigen de duurzaamheidsinspanningen van Rouwmaat.

Directeur Bart Linderman benadrukt dat Rouwmaat betonmortel duurzamer wordt gemaakt door het gebruik van alternatieve bindmiddelen en circulaire grondstoffen, wat bijdraagt aan een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact. Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van cementloos geopolymeerbeton, wat leidt tot een lagere CO2-uitstoot en verbeterde bouwtechnische eigenschappen.

Het CSC-certificaat, belangrijk voor het aantonen van duurzaamheid in de betonsector, vereist jaarlijkse duurzaamheidsrapportages om de gouden status te behouden. Rouwmaat heeft deze certificering behaald mede dankzij het gebruik van een monitoringstool die voldoet aan specifieke duurzaamheidsvereisten.

