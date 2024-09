Dubbel Succes voor Kringloopbedrijf Aktief

ACHTERHOEK – Kringloopbedrijf Aktief heeft opnieuw de twee hoogst haalbare certificeringen in ontvangst mogen nemen, en directeur Gerry Berndsen is ontzettend trots op de 220 medewerkers van het kringloopbedrijf. Dankzij hun inzet behaalde Aktief afgelopen maand weer de hoogste certificaten in Nederland.

Mens: De hoogste certificering voor inclusief werkgeverschap

Milieu: Hét keurmerk voor kringloopbedrijven in Nederland

PSO Inclusief Werkgeverschap

Kringloopbedrijf Aktief heeft na een onafhankelijke audit van TÜV Nederland opnieuw de hoogste certificering behaald op het gebied van inclusief werkgeverschap, PSO 30+. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een door TNO ontwikkeld meetinstrument dat wetenschappelijk onderbouwd is en in kaart brengt hoe organisaties omgaan met medewerkers die een kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt. Met de toenemende aandacht voor inclusief ondernemen wordt het belang van dit keurmerk steeds groter.

Aktief heeft de afgelopen jaren bewezen dat hun werkwijze succesvol is. In totaal hebben ze meer dan 1.100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geboden binnen hun vier vestigingen. Deze mensen worden maximaal één jaar begeleid en krijgen zinvol werk waarin ze zich gewaardeerd voelen. Tot nu toe zijn al 440 mensen doorgestroomd naar een baan of opleiding, waardoor ze hun uitkering hebben kunnen beëindigen.

BKN Keurmerk Kringloopbedrijven

Gerry Berndsen vertelt over de milieuprestaties: “Wij verwerken jaarlijks ongeveer 9.000 ton huisraad. Het is voor ons vanzelfsprekend dat dit op een correcte manier gebeurt. Om onze werkwijze te waarborgen, laten we ons werkproces elke twee jaar controleren door de branchevereniging BKN. Ook dit jaar was de uitkomst van de audit zeer positief!”

Kortom, bij Aktief worden huisraad en goederen verwerkt volgens de hoogste standaarden van de BKN. Bovendien bieden we mensen die een extra duwtje nodig hebben de kans om zelfstandig en zonder uitkering weer aan het werk te gaan, wat bijdraagt aan een gelukkiger en actiever leven.

