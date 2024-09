WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk zet de komende jaren volop in op verduurzaming van het gebouw. Afgelopen week is de samenwerkingsovereenkomst ‘Bouwen aan de toekomst’ getekend tussen het SKB en Quadrance, Royal HaskoningDHV, WAM&VanDurenBouw en De Groot Installatiegroep.

Met deze samenwerking start een langlopende verduurzamings- en verbouwingsoperatie. Het SKB investeert hiermee in een duurzame toekomst en goede zorg voor de inwoners van de Oost-Achterhoek. De basis voor deze plannen is gelegd in een strategisch vastgoedplan, waarin het SKB 20 jaar vooruitkijkt. De focus ligt op verduurzaming, met als doel om in 2030 aan de wettelijke duurzaamheidseisen te voldoen. Daarnaast zal het SKB investeren in functionele verbeteringen van afdelingen, en is meerjarenonderhoud een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Op naar 55% CO2-besparing

Quadrance, Royal HaskoningDHV, WAM&VanDurenBouw en De Groot Installatiegroep zijn geselecteerd vanwege hun expertise. Samen met de technische specialisten van het SKB vormt dit team een ontwerp- en bouwteam. Edwin Maalderink, bestuurder van het SKB, zegt: “Met dit gespecialiseerde team en grotendeels regionale samenwerkingspartners gaan we grote stappen zetten richting een duurzame toekomst. De belangrijkste opgave is het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. In 2023 hebben we ons verbonden aan de Green Deal Zorg 3.0, met als doel het verminderen van de CO2-uitstoot.”

Om deze doelen te bereiken, worden diverse verduurzamingsmaatregelen getroffen. Zo wordt het dak vervangen en geïsoleerd, en het glas vervangen door een duurzamer alternatief. Daarnaast vervangt het SKB voor 2030 de energiecentrale door een volledig gasloze, duurzame oplossing, wat zal leiden tot een besparing van minimaal 55% op de CO2-uitstoot.

Strategisch vastgoedplan SKB: ‘Bouwen aan de toekomst’

Het strategisch vastgoedplan van het SKB kijkt ruim 20 jaar vooruit en richt zich op het creëren van een duurzaam gebouw dat aansluit bij de zorgbehoeften van de inwoners van de Oost-Achterhoek. Het plan is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: verduurzaming, efficiënt ruimtegebruik, en investeringen in functionele verbeteringen van afdelingen. Dit zorgt niet alleen voor een duurzamer gebouw, maar maakt ook ruimte voor samenwerkingen met zorgpartners binnen het SKB en biedt flexibiliteit om in te spelen op de ontwikkelingen van digitale zorg.

Voorbeelden van investeringen in functionele verbeteringen zijn verbouwingen van afdelingen zoals de IC, SEH, OK en verloskunde, om de zorg op die afdelingen up-to-date te houden.

Uitwerken van ontwerpen en eerste werkzaamheden

De verduurzamingsoperatie en andere vernieuwingen worden in fasen uitgevoerd, waarbij per bouwdeel wordt gewerkt. De eerste werkzaamheden zullen dit najaar starten, waarbij het dak van de bouwdelen waar Fraaii en fysiotherapiepraktijk Vers Gras zijn gevestigd, wordt vervangen en geïsoleerd. De komende periode wordt gebruikt om de ontwerpen van de overige bouwdelen verder uit te werken.

