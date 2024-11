Gouden Veertje, nieuw logo en een bijzondere primeur

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Maandagavond 11 november openden de Knunnekes het carnavalsseizoen feestelijk in De Lange Gang. Tijdens de avond werden onderscheidingen uitgereikt. Het hoogtepunt was de uitreiking van het Gouden Veertje, dat dit jaar ging naar Roy ten Broeke. Roy ontving deze eervolle onderscheiding voor zijn jarenlange inzet bij het Carnaval van de Tweede Jeugd, waarmee hij een bekend gezicht is binnen het carnavalsleven in Grolle. Het Gouden Veertje wordt jaarlijks uitgereikt door De Zafantenclub, die dit jaar haar 25-jarig jubileum vierde. Hiermee benadrukt de club de waarde van enthousiaste vrijwilligers zoals Roy, die onmisbaar zijn voor het carnaval in Groenlo.

Een andere primeur was de uitreiking van de nieuwe prijs, ‘Het Gouden Mangeltje’, voor de best verklede carnavalist van de avond. Martijn van Geemen won deze prijs, terwijl De Lange Gang, als gastlocatie, een oorkonde ontving als dank voor hun steun aan het evenement.

Bijzondere aandacht ging ook naar Colin Meulebeek, die vorig jaar tijdens de Zwolse kermis de vogel eraf schoot, iets wat toen door velen onopgemerkt bleef. De Knunnekes wilden dit unieke moment alsnog vieren

Onthulling van het Kapstok-logo: eerbetoon aan Ferry Broshuis

Een bijzonder moment was de onthulling van het nieuwe Kapstok-logo door Prins Jop en Adjudant Jan. Het logo, ontworpen door Maarten Kooiker, is een eerbetoon aan de vorig jaar overleden Ferry Broshuis. Het bevat symbolen die zijn liefde voor Groenlo verbeelden, waaronder de toren van de Oude Calixtus, het Grolse kanon en glas-in-lood-elementen. Het ontwerp is gebaseerd op Ferry’s laatste woorden in zijn column: “Wi’j holt Grolle mooi.”

