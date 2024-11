Concerten gitaarvirtuoos Mart Hillen tijdens cruise op de Holland America Line

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LICHTENVOORDE – Binnenkort reist de 28-jarige Mart Hillen uit Lichtenvoorde af naar Cádiz, Spanje, om daar aan boord te gaan van de Holland America Line voor een bijzondere reis. De cruise, die de Atlantische Oceaan oversteekt en richting het Caribisch gebied gaat, duurt tweeënhalve week. Tijdens deze reis zal Hillen vijf optredens geven voor het cruisepubliek.

Unieke ervaring

Optreden voor zo’n groot publiek is een unieke ervaring die maar weinigen is gegund. “Er zitten gemiddeld zo’n drieduizend mensen op een cruiseschip en die komen allemaal naar mijn concert,” vertelt Mart. “Het is bijzonder om als artiest overal herkend te worden; of het nu in de lift is, in de sportschool, of zelfs in het zwembad. Het voelt alsof ik Michael Jackson ben, maar dan midden op de Atlantische Oceaan.”

Mart begon al op achtjarige leeftijd met gitaarspelen en raakte gefascineerd door de veelzijdigheid van het instrument. “Ik was vooral onder de indruk van gitaristen die meerdere partijen tegelijk op een akoestische gitaar konden spelen. Dat inspireerde me om elke dag uren te oefenen om die technieken te doorgronden.”

Inspiratie en carrière

Zijn grote voorbeeld is Tommy Emmanuel, een van de meest gerenommeerde fingerstyle-gitaristen. Mart herinnert zich een memorabel moment: “Toen ik met Tommy in Amsterdam speelde, zei hij: ‘Ik denk dat ik wel met pensioen kan.’ Dat was het grootste compliment dat ik ooit heb gekregen.”

Inmiddels heeft Hillen zijn naam gevestigd in de muziekwereld. Hij trad op in de radioshow van Giel Beelen, verzorgde het voorprogramma van Maan en tourt met zijn eigen solotheatershow door het hele land.

Toekomstplannen

Voor 2025 staan de eerste cruises al op de planning. Daarnaast gaat Hillens theatershow #1, een muzikale reis door wereldberoemde nummer 1-hits, in december verder. Optredens zijn onder meer gepland op 30 januari in TivoliVredenburg, Utrecht en op 13 februari in Amphion, Doetinchem. Meer informatie is te vinden op marthillen.com.

