Groenkracht Project zoekt deelnemers in postcodegebied

De energiecoöperatie Groenkracht is op zoek naar nieuwe deelnemers voor haar nieuwste project. Dit initiatief is gericht op het verminderen van CO2-uitstoot door de implementatie van zonnepanelen in plaats van traditionele energieopwekking, wat resulteert in een significante besparing.

Eerder heeft Groenkracht al succesvolle projecten gelanceerd bij de Oude Olterterp Hoeve en het familiebedrijf Hartenboerderij, waar zonnepanelen een nieuwe dimensie toevoegden aan de daken van deze panden. Met een groeiende interesse in duurzame energie, breidt de coöperatie nu haar actieradius uit naar de postcodes 7151, 7152, 7260, of 7261, waarbij ze bewoners oproept om deel te nemen aan dit groene initiatief.

Inwoners van de genoemde postcodes die geïnteresseerd zijn in het project of die graag meer informatie willen ontvangen, kunnen contact opnemen via info@groenkracht.nl

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer