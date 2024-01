Kleurige koppen’ Marianum te zien in bieb

LICHTENVOORDE – De komende maand zijn de grote etalageramen van de Lichtenvoordse bibliotheek het decor van een enorm aantal ‘Kleurige koppen’. In de bieb worden werkstukken geëxposeerd, vervaardigd door eerstejaars leerlingen van Scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde. De kleurige kunstwerken staan zo opgesteld dat ze vanaf buiten te zien zijn, het andere deel is tijdens openingsuren van de Bibliotheek binnen te bewonderen.

Opdracht ‘Kleurige koppen’

De brugklasleerlingen van Scholengemeenschap Marianum kregen de opdracht om met zelf meegebracht wegwerpmateriaal een hoofd te maken. Docente Beeldende Vorming, Heleen Rooks-Hulshof: “Het is circulaire kunst. Het woord ‘circulair’ zegt eigenlijk al waar het om draait: een cirkel die nooit stopt. Die cirkel of kringloop gaat meestal over het gebruik en hergebruik van grondstoffen. Het idee erachter is dat oud altijd weer nieuw wordt en waarbij je geen afval overhoudt. Je kan dingen maken waarbij je de grondstoffen opnieuw gebruikt. Hergebruiken is goed voor het milieu. Een voorbeeld: van verpakkingsmateriaal kunstwerken maken!”, aldus de bevlogen docente. “Met een lijmpistool is het meegebrachte materiaal tot een hoofd gevormd. De hele vorm is daarna voorzien van papier-maché en vervolgens beschilderd. Een voorwaarde voor het beschilderen was het maken van een kleurverloop, waarbij de kleurencirkel gebruikt moest worden. En als laatste is het werkstuk gedecoreerd met spullen die dezelfde kleurtonen hebben”, legt Heleen uit.

Het resultaat is een vrolijke, bonte en zeer aansprekende expositie, die op de hoofden van de bezoekers zeker een glimlach gaat toveren.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Ontdek Groenlo met de vernieuwde dagje Groenlo App Verken Groenlo met gemak en plezier! Ontdek 67 gelegde stolperstenen, geniet van muurgedichten en vind 100 hotspots in Groenlo. Luister zelfs naar carnavalschlagers! Download de GRATIS Dagje Groenlo app nu in de Play Store en de Apple Store. Lees Meer