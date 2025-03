Hans Hoog Stoevenbelt postuum bekroond met Beste Boek Achterhoek en Liemers

VOORST – Het boek Een bassist vertelt van de vorig jaar overleden Zutphense muzikant en kunstenaar Hans Hoog Stoevenbelt is uitgeroepen tot Beste Boek Achterhoek en Liemers 2024. De prijs werd tijdens het Waeketreffen in Voorst uitgereikt aan zijn dochter Delilah Hoog Stoevenbelt, die zichtbaar ontroerd het beeldje in ontvangst nam.

Met het Waeketreffen ging De Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book van start, een week waarin streek(taal)boeken centraal staan in de lokale boekhandels. Juryvoorzitter Gerwin Nijkamp prees Hoog Stoevenbelt en zijn boek: “’Stoef’ laat een indrukwekkend oeuvre van schilderijen en één boek na. En wat voor één: een prachtig tijdsdocument over een na-oorlogskind in een bruisende stad aan de IJssel, waar de jaren van peace, love and happiness zich aandienden. Hij schreef zoals hij schilderde: als veelkleurige miniaturen. Met dit boek heeft hij de Zutphense kleur van de twintigste eeuw vastgelegd.”

Sterk deelnemersveld

Naast Een bassist vertelt waren ook andere titels genomineerd, waaronder Een aanval op Grol (Potargent, Berte, di Rosso, Nijs), Vertel (Petra van Eldik-Neleman), Theo Nijland (Sabine Nijland) en Leven met een ongenode gast (Willemien Weerman). Nijkamp benadrukte de hoge kwaliteit van de inzendingen: “Wat ons betreft zijn er geen verliezers, alleen winnaars. Alle boeken die in de Achterhoek en Liemers verschijnen, verrijken onze streek.”

Streektaal in de schijnwerpers

Tijdens het Waeketreffen was er veel aandacht voor schrijven in streektaal. Wim Regelink, Toon Hebing en Corine van den Berg droegen verhalen voor uit Flonkergood, de jaarlijkse verhalenbundel in Achterhoekse en Liemerse streektaal, die deze week cadeau wordt gegeven bij aankoop van een streek(taal)boek. Vormgever Wim van Keulen ontving het eerste exemplaar.

Ook kinderboeken in streektaal kregen erkenning. Marije Stomps, streektaalfunctionaris, benadrukte het belang van streektaal voor de jongste generatie. Else Klomps kreeg de Opstaeker voor haar prentenboek Kikvos Kasper en d’n Stork, inclusief lespakket en liedje. Sonja Roerdink werd onderscheiden voor haar boekjes en website over Bert Bromvleege.

Muzikale afsluiting

De presentatie van het Waeketreffen was in handen van Diana Abbink (Dialektkring Achterhoek en Liemers) en Joop Hekkelman (Vrienden van de Streektaal Lochem). De muzikale afsluiting werd verzorgd door Sandra Vanreys, die streektaalliedjes ten gehore bracht.

De Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book loopt nog de hele week, met tal van activiteiten rondom streektaal en literatuur.

