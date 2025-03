Grol doet zichzelf tekort tegen Twellose formatie

GROENLO – Op 13 oktober 2024 wist Grol in de uitwedstrijd tegen Voorwaarts Twello nog met 1-3 te winnen. Op eigen sportpark Den Elshof in Groenlo bleef de ploeg van trainer/coach Arjen Nijman ditmaal echter steken op een 0-0 gelijkspel tegen de formatie uit de gemeente Voorst. Dit resultaat, behaald enkele dagen na het jaarlijkse carnavalsfestijn, zorgt zoals gebruikelijk in Groenlo voor speculaties over een mogelijke invloed van de feestdagen op de wedstrijdprestatie. Of dit daadwerkelijk het geval is, laat uw verslaggever in het midden. Feit blijft dat Grol, zeker in eigen huis, meer had kunnen halen uit deze wedstrijd dan een glansloze 0-0.

Het publiek kreeg niet alleen geen doelpunten te zien, maar ook in het algemeen geen hoogstaande wedstrijd voorgeschoteld. Een doelpunt had het duel meer elan kunnen geven en Grol wellicht op het juiste spoor kunnen zetten. Daarbij miste Grol enkele geblesseerde spelers, waarbij met name het ontbreken van Tycho Riteco en Siebe Lantink merkbaar was.

Toch kreeg Grol in de eerste helft een grote kans via een fraaie kopbal van spits en aanvoerder Luc Berentsen. Ondanks een matig eerste bedrijf moet dit Voorwaarts tijdens de rust hebben aangespoord tot een actievere tweede helft. De bezoekers zochten na rust nadrukkelijker de aanval, waardoor Grol gedwongen werd meer defensief te spelen. Desondanks had Grol na tien minuten in de tweede helft kunnen scoren, ware het niet dat een schuiver van Luc Berentsen werd gepareerd. In de rebound miste Tiem Rots op een haar na het doel.

Het publiek kreeg uiteindelijk een rommelige tweede helft te zien, waarin een duidelijke lijn in het spel ontbrak en blessurebehandelingen het tempo verder vertraagden. Na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter Thijs Eijkelkamp uit Vorden kon Grol slechts concluderen: deze wedstrijd zo snel mogelijk vergeten en de focus verleggen naar de volgende ontmoeting op zondag 16 maart tegen Sc. Varsseveld (aanvang: 14.00 uur) op sportpark Oberink in Varsseveld.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop: –

Scheidsrechter:

Thijs Eijkelkamp (Vorden)

Assistent-scheidsrechters:

Bart Huijskes (Grol) en Pim Wolbers (Voorwaarts)

Gele kaarten:

Grol: Jose Gonzalez, Luc Berentsen

Voorwaarts: Job Bruntink, Nero Paais

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Davy Schutten (55. Jordi Geelink), Jose Gonzalez, Mark Hietland, Luc Berentsen, Tiem Rots, Thiemo Wessels, Yaluca Meusert, Mick Wissink (62. Juul Brummelaar), Thijmen Geurink (55. Jakob Corts).

Programma

Zondag 16 maart 14.00 uur: Varsseveld – Grol

Zondag 23 maart 14.30 uur: Grol – Union

Zondag 30 maart 14.30 uur: Grol – VIOD

Uitslagen 2F

Grol – Voorwaarts 0-0

VIOD – Jonge Kracht 0-5

Quick 1888 – RKZVC 0-2

Varsseveld – Union 2-0

VVG ’25 – AZC 0-0

Westervoort – Trekvogels 1-0

WSV – SDOUC 2-0

Stand 2F

SDOUC – 17 – 36 Westervoort – 17 – 33 Jonge Kracht – 17 – 30 Varsseveld – 17 – 26 AZC – 17 – 26 Grol – 17 – 25 VIOD – 17 – 25 Trekvogels – 17 – 23 WSV – 17 – 23 VVG ’25 – 17 – 21 Quick 1888 – 17 – 20 Voorwaarts – 17 – 15 Union – 17 – 13 RKZVC – 17 – 13

