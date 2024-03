Kuikens in het land, Poes in de mand

ACHTERHOEK – In de periode van half april tot half juli verwelkomen we traditiegetrouw een nieuwe generatie jonge vogels in onze natuurgebieden. Deze tijd van het jaar is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van kwetsbare vogelkuikens, die in deze periode hun eerste stappen in de wereld zetten. Echter, de aanwezigheid en activiteiten van mensen, honden, en katten kunnen een grote verstoring vormen voor deze jonge dieren.

Om deze reden drukt de Weidevogelvereniging Achterhoek een vriendelijk doch dringend verzoek aan alle natuurliefhebbers uit: houd honden ten alle tijden aangelijnd tijdens uw wandelingen in de natuur. Laat honden alleen vrij in daarvoor aangewezen gebieden. Het is een kleine moeite die een groot verschil kan maken voor de veiligheid en welzijn van de vogelkuikens.

Katten vormen een apart vraagstuk. Voornamelijk ‘s nachts worden deze huisdieren roofdieren die een significante bedreiging vormen voor vogels, in het bijzonder voor de weerloze kuikens. In landelijke gebieden zijn kuikens van weidevogels bijzonder kwetsbaar voor deze nachtelijke jagers. Het advies luidt daarom: houd uw katten ‘s nachts binnen, vooral tijdens deze kritieke maanden. Dit gebaar kan levensreddend zijn voor vele jonge vogels.