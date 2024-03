Films ‘Allelujah’ en ‘Stars at Noon’ sluiten CINEbieb-seizoen af

NEEDE / EIBERGEN – In de maand april vertonen de vrijwilligers van CINEbieb Neede en Eibergen de laatste films van het seizoen 2023-2024. Op 4 april is ‘Allelujah’ te zien in Neede en Eibergen sluit op 17 april af met ‘Stars at Noon’. Na afloop van de films is het mogelijk om onder het genot van een drankje na te praten over de film. Reserveren kan via: www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Allelujah

De vrijwilligers van CINEbieb Neede vertonen op 4 april de film ‘Allelujah’. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.

Wanneer de geriatrische afdeling van een klein ziekenhuis in Yorkshire met sluiting wordt bedreigd, besluit het ziekenhuis terug te vechten door de lokale gemeenschap te stimuleren. Ze nodigen een nieuwsploeg uit om hun voorbereidingen voor een concert ter ere van de meest vooraanstaande verpleegster van het ziekenhuis te filmen.

Regisseur: Richard Eyre

Cast: Jesse Akele, Louis Ashbourne Serkis, Lorraine Ashbourne, Jessica Baglow, David Bradley, Ray Burnet

Stars at Noon

In Eibergen wordt het filmseizoen afgesloten met ‘Stars at Noon’. De film wordt vertoond op woensdagavond 17 april en begint om 19.30 uur.

Een Amerikaanse journaliste die voor een klus in Nicaragua is, komt door het verliezen van haar paspoort vast te zitten in het land. Als ze een charismatische Engelsman ontmoet, blijkt dat niet alleen het begin van een passionele relatie, maar ook haar beste kans op ontsnapping. Ze komt er echter al snel achter, dat hij nog meer gevaar loopt dan zij…

Regisseur: Claire Denis

Cast: Margaret Qualley, Joe Alwyn, Benny Safdie, Danny Ramirez, Nick Romano

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete filmprogramma. Wil je het totale overzicht van alle films zien, dan kun je terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaarten voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is

€ 6,00 en is inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.