Leonie Dennenberg nieuwe interim directeur 8RHK ambassadeurs

DOETINCHEM – Leonie Dennenberg wordt per 1 augustus 2024 de nieuwe interim directeur van 8RHK ambassadeurs. De organisatie zet zich met gebundelde kracht vanuit ondernemers, overheid en maatschappelijke ondernemers in voor duurzaam goed wonen, werken en leven in de Achterhoek. De vacature, ontstaan door her vertrek van Saar Veneman, wordt in eerste instantie interim ingevuld.

Leonie Dennenberg (50) heeft ruime ervaring in het publieke domein, onder andere bij gemeenten en waterschap. Een brede selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van personeel, Achterhoek Board en dagelijks bestuur, boog zich over de invulling van de vacature. Zij zijn unaniem enthousiast over haar presentatie en open opstelling. Burgemeester Montferland, Harry de Vries namens het dagelijks bestuur: “Leonie Dennenberg vertoont oprechte belangstelling voor de mensen met wie zij samenwerkt, is enthousiast en in onze ogen analytisch sterk. Kortom, de juiste persoon voor deze opdracht, wij zien met veel vertrouwen uit naar de samenwerking.”