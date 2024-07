Migratie in de Achterhoek in kaart gebracht door Mijn Achtergrond

DOETINCHEM – Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert dit jaar onderzoek naar migratie tussen 1580 en 1940. Migratie is echter van alle tijden en mensen zijn altijd in beweging geweest, ook in de Achterhoek.

Opening Tentoonstelling Mijn Achtergrond

Vorige week vond de opening plaats van de tentoonstelling Mijn Achtergrond, die het onderzoek samenvat. Tien expositiepanelen belichten de belangrijkste migratiebewegingen in de Achterhoek van 1580 tot 1940. Een bijzonder verhaal dat wordt uitgelicht, betreft de migratiestromen tussen Terborg en Suriname, verteld door Karin Sitalsing, een schrijfster met Achterhoekse en Surinaamse wortels.

De tentoonstelling is te zien bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem tot 23 juli, en reist daarna door naar het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde van 25 juli tot 28 augustus. De expositie zal vervolgens tot de zomer van 2025 door de regio reizen. Voor meer informatie en boekingen: info@ecal.nu.

Lezingen over Migratie

Tijdens de opening werden ook twee lezingen gegeven over migratie in de Achterhoek:

Boeroes in Suriname: Karin Sitalsing vertelde over de Boeroes, een kleine witte minderheid in Suriname met Achterhoekse wortels. Haar betovergrootvader Gart Jan Loor emigreerde in 1845 vanuit Doetinchem naar Suriname. Ondanks dat haar moeder terugkeerde naar Nederland, bleef zij heimwee naar Suriname houden. Migratiestromen tussen de Achterhoek en Suriname: Onderzoekers Natalya Staring en Willem Willemsen gaven inzicht in de migratiestromen tussen de Achterhoek en Suriname in de 18e en 19e eeuw. Ze benadrukten hoe deze migratiebewegingen families, culturen en tradities met elkaar verweefden, wat resulteerde in een rijk erfgoed.

Online Documentaire: Nomad’s Land

De online documentaire Nomad’s Land van Superposition is nu beschikbaar. Deze documentaire belicht migratieverhalen uit de Achterhoek van 1850 tot heden. De verhalen van acht migranten, vier uit de 19e eeuw en vier hedendaagse nieuwkomers, worden verteld en gereconstrueerd op basis van diverse historische bronnen en persoonlijke verhalen. De documentaire, gemaakt in opdracht van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, verkent thema’s zoals vertrekken, thuiskomen en het streven naar een beter leven. Bekijk de trailer van Nomad’s Land hier.

Meer Weten?

Bezoek mijnachtergrond.nl voor meer informatie over het project en om de online documentaire te bekijken.