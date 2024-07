Feestjaar voor landgoed Hackfort

VORDEN – Hoera, landgoed Hackfort bestaat in 2024 wel 700 jaar! En dat wordt gevierd. Tijdens dit feestjaar kan men op het landgoed nabij Vorden genieten van kasteelconcerten, de speciale kunstroute bewonderen, en op de Open Dagen in juli en november komen dwalen door het kasteel en binnen spieken bij de 300 jaar oude watermolen. Meer informatie over en aanmelden voor de concerten en Open Dagen via www.nm.nl/hackfort; Kunstroute en buitenprogramma zijn vrij toegankelijk.

Open Dagen kasteel

Een kasteel heeft altijd iets magisch. Wie eens binnen wil kijken, kan op 6 & 7 juli en 2 & 3 november kasteel Hackfort bewonderen. Speciaal vanwege het feestjaar zetten de boswachters de deuren open. Een unieke kans! Geïnteresseerden boeken een eigen tijdslot om vervolgens heerlijk op eigen tempo door de vertrekken van het kasteel te dwalen. Uiteraard ontbreken de grappige, aandoenlijke anekdotes over het leven op een landgoed en van de karakteristieke laatste baron en freules niet.

Verhalen over Hackfort: van de middeleeuwen tot heden

De geschiedenis van het kasteel laat zich nog goed ontsluieren. Het heeft het aanzicht van een buitenhuis, maar gewelven en muren in de kelders van een middeleeuws kasteel. Hier ervaar je echt de 700-jarige historie van het kasteel. Op de beletage, de mooie ontvangstetage, ontdek je ronde torenkamers, een robuuste herenkamer en de lieflijke, bloemrijke kleurenpracht in Freule Sannies salon. Je ziet ook hoe een kasteel in de huidige tijd wordt gebruikt en verschillende ruimtes zijn omgetoverd tot vakantiesuites. Een blikvanger is de chique Van Westerholtzaal (de grote zaal).

Buitenspelen en boswachters ontmoeten

Tijdens de openstelling van het kasteel in juli is er ook buiten op de Kasteelwei van alles te beleven. Smikkel van speciaal Hackfort-ijs. Help de zandsculpturenkunstenaar mee zandkastelen bouwen. Durf je de leuke natuuruitdagingen aan en het blotevoetenpad te lopen? Er zijn ook enkele tractors aanwezig. Machines die ook boswachters nodig hebben voor hun werk. Boswachters kijken vaak met heel andere ogen naar een bos. Hoe zien ze of een boom gezond is? Krijgen bomen voldoende ruimte en licht? Is er wel voldoende dood hout in het bos? Welke machines zijn het meest geschikt voor het werk? Grijp je kans om je vragen te stellen aan de boswachters. Waarschijnlijk ontdek je dat hun werk heel divers en anders is dan gedacht. Uiteraard is de watermolen te bewonderen. Het rad kan draaien zolang de Baakse Beek voldoende water bevat. Altijd een imposant gezicht!

Verrassende kunst met Achterhoeks tintje

Nog tot en met 29 september kan iedereen genieten van een speciale Kunstwandelroute rondom het kasteel. Zeven lokale kunstenaars brengen elk met hun kunstwerken op hun eigen, indringende wijze de gevolgen van het veranderende klimaat, dichtbij onze eigen leefomgeving in beeld. De werken verbeelden de uitdagingen die overwonnen moeten worden om het voortbestaan van het landgoed in de toekomst te verzekeren. De kunstwerken zijn bovendien vergezeld van gedichten, ‘vertaald’ in het Achterhoeks. De kunstroute is gratis toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang. Voor de Kunstroute volg je de gele routepijltjes, dit is de populaire en rolstoelvriendelijke Kasteelroute rondom het kasteel van zo’n 1,5 km lang.