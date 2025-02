Omroep Gelderland laat adembenemend Achterhoek & Liemers zien

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GELDERLAND – In het tv-programma Dit is Gelderland neemt Omroep Gelderland de kijker mee op een indrukwekkende reis door de provincie. Met spectaculaire luchtbeelden en inspirerende portretten vanaf de grond wordt Gelderland op een unieke manier in beeld gebracht. Op 8 februari staat de Achterhoek en de Liemers centraal in een nieuwe aflevering op TV Gelderland.

Veelzijdig Gelderland

Dit is Gelderland wordt gepresenteerd door bariton en tv-maker Ernst Daniël Smid, die met zijn warme stem en enthousiasme verrassende plekken verkent. In acht afleveringen laat het programma zien hoe veelzijdig Gelderland is: van historische steden en pittoreske dorpen tot indrukwekkende natuurgebieden. Met adembenemende dronebeelden en filmopnames vanuit een helikopter wordt de provincie op een ongekende manier vastgelegd.

Diversiteit in regio’s

Elke aflevering staat een specifieke regio centraal. In de uitzending over de Achterhoek en de Liemers bezoekt Ernst Daniël Smid onder andere de Slag om Grolle in Groenlo, het stadje Bronckhorst, de vispassage in Doesburg en de Eibergse Radio Model Vliegclub (ERMVC).

Verhalen die je raken

Naast de prachtige beelden draait Dit is Gelderland vooral om de verhalen van de inwoners. Van intieme, persoonlijke portretten tot groots en meeslepend, de verhalen geven een uniek inkijkje in het Gelderse leven.

Dit is Gelderland is elke zaterdag te zien op TV Gelderland. Voor meer informatie, online afleveringen en extra verdiepende verhalen: gld.nl/ditisgelderland.

