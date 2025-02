Grol kan niet verrassen tegen koploper SDOUC

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Op zondag 2 februari stond de wedstrijd tegen koploper SDOUC op het programma. De eerste wedstrijd van het seizoen tegen SDOUC werd thuis nog met 3 – 2 gewonnen. In Gendringen werd het een 3 – 2 overwinning voor SDOUC. Grol startte niet goed en stond na drie minuten al 1 – 0 achter. Grol kwam nog wel gelijk door Pepijn Analbers, maar voor rust werd in vijf minuten tijd de wedstrijd weggegeven met nog twee tegendoelpunten. In de tweede helft kon Grol dit niet meer rechtzetten. In blessuretijd maakte Luc Berentsen voor de statistieken er nog 3 – 2 van.

De wedstrijd werd bij v.v. Gendringen gespeeld, omdat het nieuwe kunstgrasveld op het hoofdveld van SDOUC nog niet gereed was. Grol startte zonder een aantal vaste krachten. Zo stond andermaal aanvaller Pepijn Analbers in de basis, en startte Chiel Klein Avinck in het doel. De eerste tien minuten waren voor SDOUC en al na drie minuten tikte Kees van de Pavert, na een uitgespeelde aanval, eenvoudig de 1 – 0 binnen. Pas na een kwartier kreeg Grol wat vat op de wedstrijd en na een goed gegeven voordeelsituatie van scheidsrechter Jesper Sanders kwam Luc Berentsen oog in oog met de keeper van SDOUC. Zijn bal belandde echter slechts op de keeper. Even later kwam Grol goed weg toen een schot van SDOUC van dichtbij via de voet van een Grolverdediger over ging. En daarna kwam Grol terug in de wedstrijd. Een prachtig schot van Mick Wissink werd door de keeper gered, waarna Pepijn Analbers in de rebound de 1 – 1 binnen kon schieten. Dit leek ook de ruststand te worden, maar vlak voor rust kon Jesse Vreman uit een hoge voorzet de 2 – 1 binnen koppen en viel ook nog de 3 – 1: vanaf 45 meter zag Steven Theunissen Chiel Klein Avinck op de 16-meter staan en hij schoot op prachtige wijze de bal over Chiel het doel binnen.

In de tweede helft gebeurde er niet meer zoveel. Grol had moeite om op te bouwen en kansen te creëren. Het werd een helft met weinig hoogtepunten. Vermeldenswaardig is wel dat jeugdspeler Jakob Corts zijn debuut maakte in Grol 1. Een kwartier voor tijd belandde een schot van SDOUC op de lat. Grol kwam nog wel met een slotoffensief, maar kwam niet verder dan een aantal hoekschoppen. In de blessuretijd kon Luc Berentsen hieruit de 3 – 2 binnen koppen. Dit was tevens de eindstand. Grol kon dus vandaag helaas geen vuist maken tegen het meer volwassen spelende en ingespeelde SDOUC.

Komende zondag staat de derby tegen RKZVC op het programma. Een overwinning zal nodig zijn om bij de onderste plaatsen weg te blijven.

