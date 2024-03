 Online cursus ‘Omgaan met mensen met dementie’

ACHTERHOEK – Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek organiseert vier online informatiebijeenkomsten ‘omgaan met mensen met dementie’ voor partners, familieleden en naastbetrokkenen van mensen met dementie die nog zelfstandig thuis wonen in de Achterhoek. Deze bijeenkomsten zijn op donderdagvond 4-11-18-25 april van 19.00-20.30 uur. De cursus wordt gegeven door twee ervaren begeleiders bij dementie.

Zorgen voor iemand met dementie, is elke dag een nieuwe uitdaging. De persoon met dementie verandert en lijkt niet meer degene te zijn die hij of zij was. Het contact met elkaar is minder vanzelfsprekend en de partner, maatje of ouder wordt gemist. Hoe ga je zo goed mogelijk verder? Deskundige informatie over dementie helpt. Maar ook het delen van ervaringen kan nuttig zijn. Tijdens vier online bijeenkomsten wordt er veel informatie gedeeld over de ziekte en het verloop daarvan. Maar ook is er ruimte voor het delen van ervaringen, praktische tips en eigen vragen. Deelname is gratis.

Kijk voor meer informatie en hoe u zich kunt aanmelden op www.netwerkouderenachterhoek.nl of stuur een mail naar info@netwerkouderenachterhoek.nl.