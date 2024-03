BREDEVOORT – Iedereen heeft ooit getekend. Het lijkt zo eenvoudig; je hebt er weinig voor nodig, tekenen is voor iedereen toegankelijk. Dat betekent niet dat het simpel is. Dit voorjaar zetten we de schijnwerper op de tekening als autonome kunstvorm.

De veelzijdigheid van tekeningen

In het voorjaar van 2024 trekken we erop uit. Ons gereedschap houden we klein en simpel, we trekken een lijntje, hier en daar, maar we laten de grootse gebaren achterwege. Potlood en papier nemen we mee, dat kan altijd mee in de tas. Elk idee kan zo rechtstreeks tot uiting worden gebracht. Krachtige ideeën, eenvoudig gereedschap – en daarmee willen we laten zien hoe veelzijdig en complex deze kunstvorm kan zijn. De tekening als autonome kunstvorm, niet als voorstudie of schets. De tekening als begin- en eindpunt.

Deelnemende kunstenaars zijn Noelle Cuppens, Remco Leuverink, Helma Mostart, Bernadette Beunk & Geer van der Klugt.

Bernadette Beunk: ‘In mijn werk zijn schoonheid en het oproepen van ontroering de bijvangst van een groter streven: het volgen van beweging. Kunst – voor mij – is beweging. Net als het leven zelf. Samen met verandering vormt ze de kern van het bestaan.’

De expositie ‘Was getekend’ is te zien van zaterdag 30 maart tot en met zondag 12 mei.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: 30 maart tot en met 12 mei

Aanvang: openingstijden zijn vrijdag tot en met zondag van 11 uur tot 17 uur. Om 14:00 en 15:00 vinden er instaprondleidingen plaats.

Entree: €7 inclusief koffie of thee

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/

Bron(nen) & Afbeelding(en)