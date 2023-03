Pride op zoek naar deelnemers/initiatieven

ACHTERHOEK/LICHTENVOORDE – De Achterhoek Pride keert in juni 2023 terug om diversiteit te vieren in de Achterhoek en iedereen is uitgenodigd om mee te doen! Of je nu een individuele deelnemer bent, een vereniging, een maatschappelijke instelling of een bedrijf, we roepen zoveel mogelijk mensen op om hun bijdrage te leveren. Dit kan op verschillende manieren, groot of klein, afhankelijk van je voorkeur en mogelijkheden.

Misschien wil je berichten delen op social media, regenboog-muffins bakken en uitdelen of praten over dit onderwerp met familie, vrienden, buren en collega’s. Of je kunt de Achterhoekse regenboogvlag uithangen en de homo top 100 in je winkel laten horen. Als je groter wilt uitpakken, kun je bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseren met een gastspreker die over dit onderwerp komt praten, een inclusieve wandeling, een kleurrijke workshop of een mooie voorstelling.

Op woensdag 19 april organiseren we een informatiebijeenkomst bij Den Diek in Lichtenvoorde, waar iedereen die graag iets wil doen, maar niet goed weet hoe, van harte welkom is. Ook als je al leuke ideeën hebt maar nog een helpende hand zoekt, kun je langskomen. Tijdens de avond willen we samen op een energieke en creatieve manier tot mooie ideeën komen. Aanmelden kan tot woensdag 12 april door een mail te sturen naar info@achterhoekpride.nl.

Alle activiteiten en initiatieven worden gedeeld op de website www.achterhoekpride.nl. We vragen daarom iedereen die iets doet, klein of groot, om dat aan te melden via de site (Contact). Zo kunnen we een goed en volledig beeld geven van hoe de Achterhoek Pride 2023 bruist! Help ons om te laten zien hoe mooi het is om diversiteit te vieren in de Achterhoek.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl