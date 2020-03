Coronavirus Regionaal

Heb je meldingen die te maken hebben met het coronavirus? Geef het ons door.

13 maart 13:24 uur

Boogie Woogie Cultuurcentrum stopt groepsactiviteiten vanwege Coronavirus

In aansluiting op de maatregelen die door het kabinet zijn genomen heeft het managementteam van Boogie Woogie besloten om in ieder geval t/m 31 maart de groepsactiviteiten te stoppen. Dat geldt ook voor concerten/ podiumactiviteiten e.d. die niet door derden worden georganiseerd en dus onder verantwoordelijkheid van Boogie Woogie Cultuurcentrum vallen. Daarnaast worden alle lessen op basisscholen, zoals CMK, Muziekimpuls en AMV gecancelled.

Als scholen in het Primair en Secundair Onderwijs besluiten om geen lessen meer te geven zal Boogie Woogie volgen. In Groenlo worden nu al geen individuele lessen meer gegeven vanwege besluiten door directie SCC De Mattelier.

13 maart 12:24 uur

Café Doodgewoon

Vanwege het coronavirus worden de cafés Doodgewoon gecanceld.

Wanneer

Donderdag 19 maart 2020 te Borculo,

· Dinsdag 24 maart 2020 te Aalten

· Donderdag 2 april te Lievelde

Meer informatie

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Patiënten-en-naasten/Café-Doodgewoon

13 maart 12:18 uur

Landelijke Opschoondag

Het coronavirus houdt veel mensen bezig op dit moment. Ook ons. Met de Landelijke Opschoondag op komst, hebben we de richtlijnen en adviezen van het RIVM de afgelopen periode aandachtig gevolgd. Op basis van de laatste ontwikkelingen, volgen we het advies van het RIVM waardoor is besloten dat de Landelijke Opschoondag niet doorgaat op 21 maart.

Zie artikel

13 maart 11:38 uur

AALTEN – In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus heeft het bestuur van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW besloten haar jaarvergadering van donderdag 26 maart in Aalten uit te stellen en op te schuiven naar een nader te bepalen datum.