LICHTENVOORDE – Stichting 4 en 5 mei herdenkt 75 jaar Vrijheid op maandag 4 mei online. Vanaf 20.30 uur is digitale herdenking via You tube te bekijken.

In de film zijn beelden te zien van bijna dertig jaar geleden, interviews met mensen uit het verzet. Ook leerlingen van scholengemeenschap het Marianum hebben een bijdrage geleverd aan de film.

