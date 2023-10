DOG Baak viert 60-jarig jubileum

BAAK – Cor Heil en pastoor Bouwhuis richtten op 20 december 1963 DOG Baak op. Wie had destijds kunnen bedenken dat het zestig jaar later nog altijd een bloeiende vereniging is met inmiddels 250 leden; 100 volwassenen en 150 jeugdleden. Komend weekend is er speciaal voor genodigden een grote demo in Steenderen om dit te vieren.

De jubilerende vereniging heeft tegenwoordig een belangrijke regionale functie en biedt lessen aan voor iedereen in de leeftijd van 1,5 tot 100 jaar. De lessen worden nog altijd gehouden in het prachtige Concordia in Baak, een bijzonder gebouw wat in de jaren ’60 werd ingericht als gymzaal. Voorzitter Christien Veenstra: “Ons aanbod varieert van ouder- en kindgym tot recreanten- en selectieturnen voor kinderen, van dance workout tot meer bewegen voor ouderen (MBVO) en stoelgym voor volwassenen. We zetten ons als bestuur in om ook de komende jaren voor alle leeftijdsgroepen lessen te kunnen aanbieden. Daarvoor blijven vrijwilligers nodig in het bestuur en als leiding, maar ook voor jurering tijdens wedstrijden en ondersteuning bij activiteiten.”

Door oefening gezond

Wat maakt DOG nou DOG? Trainster Mandy Mennink zet zich al vele jaren in voor de turnende dames. “De ontspannen sfeer en goede organisatie binnen de vereniging zorgen dat ik al lange tijd met heel veel plezier les mag geven bij DOG, en bestuursleden die meedenken. We blijven dicht bij onszelf. Ik denk dat het ‘ons kent ons-‘ gevoel maakt dat DOG blijft leven. Er kan beroep gedaan worden op ouders en dat waardeer ik enorm. Ook zie ik dat turnsters of oud-turnster zich betrokken blijven voelen bij de vereniging. Zij assisteren bij lessen, wedstrijden en jureren op wedstrijden. Hoe mooi is dat?”

Bianca Reindsen, oud-voorzitter, beaamt haar verhaal: “Wat ik mooi vind aan DOG is dat het een vereniging is waar iedereen terecht kan, van jong tot oud. Welke leeftijd je ook hebt, het is voor iedereen goed om ‘door oefening gezond’ te blijven. Wat ik ook bijzonder vind is dat er een heel aantal leiders en leidsters zich al jaren inzet. Zo hebben we de laatste jaren al meerdere 12,5-jarige jubilea gevierd (Sandra en Mandy) en zelfs het 40-jarige jubileum van Wim Gerritsen. Die betrokkenheid bij de vereniging is best uniek in deze tijd.”

In de bloemetjes

Mia Sesink is – op Trees Schut na – het langst lid van iedereen. “Ik ben in 1973 begonnen bij AB Geerdsema. We deden nog amper iets aan toestellen, we bleven eigenlijk altijd met beide benen op de grond”, vertelt ze lachend. Ze kan smakelijk allerlei anekdotes vertellen. Over de hilarische reis naar Thialf in een camper, een cadeau voor Wim z’n jubileum, de sinterklaasfeesten, de trimloop, uitwisseling met partnergemeente Legden, bomvolle uitvoeringen in het kleine zaaltje, de jazz-demo’s. “De sfeer was altijd goed en nog, we delen lief en leed met onze groep. Ik was import in Baak en leerde zo veel mensen kennen op deze manier. Bewegen en gezelligheid, hoe mooi wil je het hebben?” Als laatste staat ze erop dat al die leiding nog eens goed genoemd wordt. “Zonder die geweldige inzet van al die leiding was dit nooit gelukt, en natuurlijk al die andere vrijwilligers ook. We moeten ze echt in de bloemetjes blijven zetten, dan kunnen er nog vele jaren bij”, besluit ze.

