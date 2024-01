33e Survivalrun Beltrum op 7 januari: Uitdaging door natte landschappen”

BELTRUM – Op 7 januari vindt de 33e editie van de Survivalrun Beltrum plaats. Ruim 1.550 deelnemers zullen het parcours, dat door natte wei- en bouwlanden loopt en tientallen hindernissen bevat, trotseren. De deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: de Lange Survivalrun, de Middellange Survivalrun en de Korte Survivalrun.

De langste afstand omvat 23 kilometer en 62 hindernissen, terwijl de halve run 14 kilometer en 40 hindernissen beslaat. Er is ook een optie om in groepen van vier de route af te leggen. De jeugdleden nemen deel aan een 7 kilometer lange route met 28 hindernissen.

De start van de langste afstand is om 9.15 uur op het Mariaplein in Beltrum, gevolgd door de prijsuitreiking om 15.00 uur. Meer dan 500 vrijwilligers ondersteunen het evenement, waaronder 180 jeugdige deelnemers tussen 8 en 18 jaar.

Het evenement is ook een attractie voor bezoekers, met faciliteiten zoals eten en drinken langs het parcours en muzikaal entertainment. De organisatie adviseert bezoekers om per fiets of te voet te komen, gezien de natte omstandigheden. Meer informatie is beschikbaar op de website www.survialrunbeltrum.nl.

