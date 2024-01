Nieuwjaarsloop en receptie bij Sportvereniging Grol

GROENLO – Op zondag 7 januari organiseert sportvereniging Grol haar jaarlijkse Nieuwjaarsloop en aansluitende nieuwjaarsreceptie. Dit evenement staat open voor zowel leden als niet-leden, waardoor iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan deze sportieve gebeurtenis.

Voor wandelliefhebbers is er een 6 km lange wandeltocht. Deelnemers kunnen starten tussen 9.30 en 10.30 uur. Voor hardlopers zijn er twee routes: een korte route van 3,5 km met start om 10.45 uur en een langere route van 9,5 km die om 10.30 uur van start gaat.

De inschrijving voor de loop begint om 9.30 uur, en deelnemers maken kans op vele mooie prijzen. Naast de loopactiviteiten is er ook een Panna Arena en de mogelijkheid om na afloop te voetballen in de sporthal.

Het startpunt van de Nieuwjaarsloop is bij sportpark Den Elshof, gelegen aan de Oude Winterswijkseweg 37 in Groenlo. Iedereen is van harte welkom om mee te doen of om de lopers aan te moedigen.