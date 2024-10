Beltrum kiest voor gefaseerde aanpak maatschappelijke functies

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

BELTRUM – Beltrum heeft ingestemd met een gefaseerde aanpak voor de herinrichting van maatschappelijke functies in het dorp. In de komende jaren zullen de functies worden ondergebracht in de kerk, Dacapo en De Sonders. Tijdens een informatiebijeenkomst op 21 oktober, bijgewoond door ruim 230 inwoners, werd het plan gepresenteerd als onderdeel van het dorpsproject ‘BeltrumNU – We’j kiekt veuroet’. De bijeenkomst markeerde de laatste plenaire dorpssessie van het eerste jaar van het project.

Geen toekomst voor het Kulturhus

De bestemming van Het Kulturhus zal veranderen; de huidige functies worden elders ondergebracht. Volgens externe adviseurs Tom Jannink en Esther Bleumink bieden vier scenario’s mogelijkheden voor de herinrichting van de functies, waarbij Het Kulturhus geen nadrukkelijke meerwaarde meer heeft. De scenario’s richten zich op verschillende combinaties van locaties: van de kerk en De Sonders, tot alle functies geconcentreerd in De Sonders.

Financiële haalbaarheid van alle scenario’s

De vier scenario’s zijn zowel ruimtelijk als financieel haalbaar bevonden. Er is rekening gehouden met exploitatieberekeningen en schattingen, waarbij eventuele subsidies een positief effect kunnen hebben op de financiële haalbaarheid. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd om in te stemmen met het scenario waarin de maatschappelijke functies gefaseerd worden ondergebracht in de kerk, Dacapo en De Sonders. De aanwezigen stemden vrijwel unaniem in.

Oprichting dorpsorganisatie

Op korte termijn wordt een nieuwe dorpsorganisatie opgericht met professionele bestuurders, die verschillende verenigingen zal ondersteunen. Hierdoor kunnen vrijwilligers zich richten op taken waar ze goed in zijn en elkaar versterken.

Toekomstige plannen voor de locaties

Voor De Sonders wordt in 2025 gestart met onderzoek naar vergunningen en verduurzaming, inclusief de mogelijke realisatie van een fitnessruimte. Voor de kerk en Dacapo is verder onderzoek nodig, vooral vanwege de financiële uitdagingen rondom de kerk. De komende jaren moeten belangrijke beslissingen worden genomen over de toekomst van de gebouwen.

Jongerenraad en sporthal bezetting

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over andere initiatieven, zoals de oprichting van een jongerenraad en afspraken met het Zone College, dat vanaf januari gymlessen in Beltrum verzorgt. Dit draagt bij aan de bezetting van de sporthal. Ook werd gemeld dat de supermarkt open blijft en dat er een kleinschalige woonvoorziening voor bewoners met ondersteuningsbehoeften komt op de locatie van de voormalige pastoorswoning.

Positieve samenwerking met gemeente en provincie

De gemeente heeft ingestemd met een tweede jaar Dorpendeal, waarmee het dorp met vertrouwen aan de slag gaat om de maatschappelijke gebouwen toekomstbestendig te maken.

