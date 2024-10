Stripboek over belegering van Grolle gepresenteerd tijdens historisch evenement

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Op de openingsdag (afgelopen vrijdag) tijdens de ‘Slag om Grolle’ in Groenlo is het stripboek ‘De Strijd om Grol’ onthuld. Het boek neemt lezers mee naar een roerige periode uit de Tachtigjarige Oorlog, waarin de stad Grol werd belegerd. Deze nieuwe uitgave is vooral gericht op leerlingen uit groep 7 en 8, maar biedt ook een boeiende kijk op het verleden voor geïnteresseerden van alle leeftijden.

Het verhaal vertelt de belegering door de ogen van jonge stadsbewoners die onverwacht midden in het conflict terechtkomen. Het verhaal daagt lezers uit om na te denken over de moeilijke keuzes in oorlogstijd, met vragen als: “Welke kant kies je als je stad wordt belegerd?” en “Kun je neutraal blijven in een oorlogssituatie?” Het boek is een initiatief van de gemeente Oost Gelre, het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog en cultuurorganisatie Culturije en biedt naast spanning ook een educatief programma voor scholen in de regio.

Historisch verantwoord en gedetailleerd vormgegeven

De Belgische illustrator Joey Potargent stond voor de uitdaging om de geschiedenis op een waarheidsgetrouwe manier tot leven te brengen. “Er werd veel waarde gehecht aan historische details,” vertelt Potargent. “Van de gebouwen tot de kleding, alles moest kloppen.” Om dit te waarborgen, werkte hij nauw samen met amateurhistoricus Godfried Nijs, die ervoor zorgde dat het verhaal aansluit bij de echte gebeurtenissen rond de Slag om Grolle.

Het stripboek is te koop bij de VVV, het Stadsmuseum en de Oude Calixtus. Vanaf maandag is het ook verkrijgbaar bij Bruna. Alle leden van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo ontvangen een exemplaar in hun brievenbus. Daarnaast gaan er 1.150 exemplaren naar de basisscholen in Oost Gelre, die ook een educatief magazine als lesmateriaal krijgen.

