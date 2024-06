Beltrumse Jackie (26) maakt festivalanthem van Zwarte Cross 2024

BELTRUM – Uit een stortvloed aan inzendingen verkoos de Zwarte Cross het lied ‘Make Schik, Not War!’ van de Achterhoekse Jackie tot winnaar van de titel ‘Zwarte Cross-lied 2024’. Het nummer viel direct op door zijn spitsvondige Nederlandstalige tekst, positieve vibe en supercatchy refrein. Daarmee kiest de Zwarte Cross een winnaar die alles in zich heeft om straks het festivalanthem van 2024 te worden.

Gewoon een kerel van om de hoek

Jackie is de artiestennaam van de 26-jarige Joost Helmers, een kerel uit het Achterhoekse Beltrum. Zijn muziek kenmerkt zich als een Nederlandstalige crossover van rap en popmuziek. Zijn nummers zijn fris, persoonlijk en voorzien van een goede dosis zelfspot. Jackie: “Ik vind het echt bizar dat ik tussen alle geweldige inzendingen de winnaar ben van het Zwarte Cross lied 2024! Als Achterhoeker en trouwe campinggast voelt het extra bijzonder om op deze manier onderdeel uit te maken van de Zwarte Cross. Ik weet hoe speciaal dit festival is en dat heb ik terug laten komen in mijn inzending. Ik kan niet wachten om mijn lied aan iedereen te laten horen. Make Schik, Not War!”

Klaar om de festivalweides te veroveren

Zwarte Cross-fans zullen de track vanaf nu overal horen. Naast eeuwige roem scoort Jackie uiteraard een optreden op de Zwarte Cross: op het Open Podium kan een uitgelaten menigte ‘Make Schik, Not War’ straks uit volle borst meezingen. Daarnaast volgt er een videoclip van het nummer en is er studiotijd voor Jackie gereserveerd in de fonkelnieuwe Helderop Studio in het Gelderse Laren. Je kan er niet meer omheen: ‘Make Schik Not War!’ van Jackie is hét festivalanthem van deze zomer. Het nummer is nu al te beluisteren op het YouTube-kanaal van de Zwarte Cross.

www.zwartecross.nl

