Karttopper Ser Wouters bekroont seizoen met titel in Kart4Fun!

BERGHEM / BELTRUM – Dat Ser Wouters zaterdag ervandoor ging met de titel in het Kart4Fun-kampioenschap, verbaasde niemand. Na vele raceoverwinningen dit seizoen kon hem de titel eigenlijk niet meer ontgaan. De twaalfjarig snelheidsduivel uit Beltrum hoefde alleen nog maar de drie races op het circuit van Berghem uit te rijden. En dat deed hij. Op overtuigende wijze. Hij finishte in alle drie de races als tweede en dat was meer dan genoeg voor de titel in de Rotax Max Minimax-klasse.

“Supermooi. Echt leuk om kampioen te worden. Aan het begin van het seizoen won ik in Berghem alles. In Eindhoven won ik daarna ook alle races”, begon Ser zijn terugblik. “De derde ronde van het kampioenschap was ook in Eindhoven. Daar won ik twee races, alleen in de tweede race werd ik tweede. Daarna heb ik tijdens de vierde ronde in Berghem de eerste twee races gewonnen, in de derde race werd ik vierde omdat ik twee keer van de baan werd geduwd.”

In Berghem wilde hij het zaterdag, tijdens de laatste ronde van het kampioenschap, op safe spelen om ervoor te zorgen dat hij in alle races de finish haalde. “Ik was in de trainingen en de kwalificatie de snelste en in alle drie de races ben ik tweede geworden. Het seizoen was soms wel spannend, vooral de eerste ronde van het kampioenschap in Berghem, maar ik ging meestal wel echt hard.”

Met de titel heeft hij zijn derde seizoen zijn bij TR Motorsport van Toon Rosendaal met een mooie prijs bekroond. “Toon geeft me goede tips en tricks en mijn vader ook. Mijn vader (Jean-Pierre, red.) is vier keer Nederlands kampioen KZ geweest. Hun tips gebruik ik natuurlijk.”

Dat heeft er dit seizoen in geresulteerd dat hij zich als rijder veel heeft verbeterd. “Ik ben vet vooruitgegaan, ja. Aan het begin van het seizoen was ik nog een beetje te lief. Ik kwam erachter dat ik soms brutaal moet zijn om voorop te rijden. Dat heb ik geleerd en toegepast.”

Behalve het Kart4Fun-kampioenschap reed Ser dit seizoen ook het NK, het hoogste niveau in Nederland. Dat hij ook het volledige seizoen Kart4Fun reed, heeft alles te maken met de eerste ronde van de titelstrijd. “Aan het begin van het jaar vroeg mijn vader of ik een keer aan Kart4Fun wilde meedoen. Dat wilde ik wel proberen. Toen ik die dag alle races had gewonnen, wilde ik proberen om kampioen te worden.”

Dat Ser ging karten, lag natuurlijk voor de hand met een vader die meervoudig kampioen is in de koningsklasse van het Nederlandse karten. “Ik was vijf jaar toen ik voor het eerst in een kart stapte. Mijn zus reed vroeger ook kart. Die vond het na een paar keer niet meer zo leuk en toen vroeg mijn vader of ik het wilde proberen.”

Zo gezegd zo gedaan. Ser stapte in en ging rondjes om de schuur thuis rijden. “Mijn kart had een touwtje aan de achterbumper dat mijn vader vasthield, zodat ik niet te hard gas kon geven. Hij rende dan achter me aan. Ik kan me niet eens meer herinneren wat ik ervan vond, maar ik denk dat ik het wel leuk vond. Ik weet wel nog dat ik het heel leuk vond toen ik voor het eerst op een echte baan reed.”

Nu het seizoen erop zit, is Ser niet bang zich te gaan vervelen. “Ik ga trainen, trainen, trainen voor volgend jaar.” Dan stapt hij over naar de Junioren. Hij weet al wat hij van die kart moet verwachten. “Ik heb dit jaar al een paar keer meegereden tijdens de trainingen van het NK. Dat was in Genk op zaterdag en op vrijdag in Berghem. In Berghem ging het best wel goed. In Genk ging ook wel goed, maar toen wisten we nog niet precies wanneer de Junior-banden op zijn. Nu weten we dat wel. Dat is goed voor volgend seizoen!”

Ser bedankt Toon Rosendaal van TR Motorsport en zijn familie.

Ser zoekt nog ondersteuning voor zijn sport. Geïnteresseerden kunnen mailen naar jeanpierrewouters@hotmail.com.

