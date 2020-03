Kinderopvang Het Vlinderhofje Beltrum gaat moestuinieren

BELTRUM – Groene Kinderopvang en BSO Het Vlinderhofje Beltrum is uitgezocht samen met 9 andere kindercentra in Nederland voor het subsidieproject moestuinieren.

Als coach en trainer Een gezonde Start ontvangt Marian Klein Gebbinck, PWer op het Vlinderhofje, op basis van de subsidie: Gastlessen van IVN moestuinexperts en aanvullend materiaalpakket, inclusief zadenpakket en zaaikalenders.

Materialen voor een moestuin zoals een bak, gereedschap, zaaigoed en aarde.

De medewerker van het IVN die de Kinderopvang daarvoor mocht uitkiezen, komt uit Neede en heet Anke Hollink.

In de maanden april, mei en juni gaan de kinderen aan de slag op hun landgoed t Hulsevoort, aan de Bruggertweg 2 in Beltrum. Daar zijn ze bezig in een eigen moestuin, 2 kasjes en veel hand gefilterde compost van eigen bodem, zonder toevoegingen.

Ruim 500 organisaties werken met een coach Gezonde Kinderopvang. Leidster Marian van Het Vlinderhofje heeft een landelijke scholing gevolgd en heeft zich op de kaart gezet als officieel coach.

Ze heeft daarmee training en communicatievaardigheden opgedaan en kennis rond gezonde leefstijl.

Zo kunnen kinderen naar onze opvang met een gezonde, actieve en veilige omgeving, waar de pedagogisch medewerkers het gezonde voorbeeld geven.

Het Vlinderhofje houdt zich voorts bezig met gezonde voeding en beweegplan kinderopvang, en aanpak gezonde kinderopvang en is geopend van 7 tot 19 uur. Elk kind verdient een gezonde start. Thema’s zijn voeding, beweging, gezond gewicht en veilig gedrag & veilige omgeving.

Groene kinderopvang en BSO Het Vlinderhofje bevindt zich op landgoed t Hulsevoort, tussen Borculo en Beltrum. Het landgoed is 6 ha groot en ligt aan het water van de Leringbeek.

Scholen

Al jaren komen groepen kinderen van naburige scholen voor het project Waterdiertjes, georganiseerd door de IVN, naar het landgoed. Het paviljoen aan het water is bij uitstek geschikt voor wateronderzoek met behulp van microscopen. Met boten gaat men het heldere water bekijken op zoek naar waterdiertjes. Op de oever wordt onderzoek naar insecten gedaan en deze op zoekkaarten bekeken voor namen en bijzonderheden.

Voor deze speciale dagen zijn alle medewerkers van Het Vlinderhofje en zorgboerderij Kumufit, (ook de medewerkers afdeling Kumufit -paarden) volledig bezig met het begeleiden van deze schoolkinderen. Die op deze leerzame dag met volle teugen genieten van de natuur. Ben Hilderink, (net als Anke lid van het IVN) Vleermuisdeskundige en op het landgoed woonachtig, heeft de regie voor deze dagen.

Bijen en uilen

Op het landgoed zijn groenstroken beschikbaar, die elk jaar ingezaaid worden met wildbloemen, om de bijen van stuifmeel en nectar te voorzien. Ze eten zo goed als niets anders, dus bloeiende bloemen zijn cruciaal voor deze nuttige insecten. Ook vlinders vinden hun bloemen.

Er zijn kasten voor uilen in de bomen, en zowaar hebben we daar al regelmatig jonge uilen mogen bewonderen als er een uit het nest gevallen was. Ze ‘schreeuwen’ zo hard dat je snel gaat kijken. Terug zetten is dan de juiste optie. Maar zo’n uilenjong in je handen is toch geweldig.