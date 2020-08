Kippenschuur afgebrand

BELTRUM – Aan de Hemminksweg in Beltrum is zaterdag aan het eind van de middag een kippenschuur met 14.000 kippen helemaal afgebrand. De schuur kan als verloren worden gezien aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brand werd net voor half vijf opgemerkt door de bewoners en de brandweer rukte met groot materieel uit. Dit omdat het een brand betrof in het buitengebied en het water vaak van ver gehaald moet worden. De brand werd bestreden door meerdere korpsen uit de regio. Brandweer kwam onder andere uit Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk, Eibergen en Ruurlo.

De kippen die het overleefd hebben worden zo snel mogelijk afgevoerd. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrij gekomen en er waren ook geen slachtoffers.

De brand is onder controle maar zal er zal nog uren worden nageblust. Over de oorzaak van de brand kon de brandweer nog niets zeggen, dat moet later uit onderzoek blijken.

