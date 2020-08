Skeeleren in de lift in coranatijd

EIBERGEN – Het is een van die sporten die in coronatijd juist een enorme vlucht heeft genomen: het skeeleren. Omdat veel sportclubs de deuren gesloten moesten houden, werd immers uitgeweken naar individuele sporten. Bij wieler- en skeelervereniging De Stofwolk kunnen ze erover meepraten. Woensdag 26 augustus vormt het eigen sportpark De Bijenkamp in Eibergen het decor voor een wedstrijd, waarin de skeeleraars weer in wedstrijdverband met elkaar de strijd aangaan.

Met name de jeugdafdeling is in het coronatijdperk spectaculair gegroeid, meldt Fred Holtkamp. “Het skaten heeft de afgelopen tijd een enorme vlucht genomen. En via de website van Sjors Sportief – een initiatief van gemeenten om kinderen in contact te brengen met verenigingen en clubs – hebben zich veel nieuwe kinderen aangemeld. In totaal twaalf. Zoveel dat we twee groepen hebben gemaakt, ook om het niveauverschil op te kunnen vangen.”

Talentjes

De nieuwe leden zijn niet allemaal gebleven, maar de meesten zijn volgens Holtkamp enthousiast geworden voor het skaten. “Ze zijn lid geworden van De Stofwolk en hebben de skates na enkele weken verruild voor echte skeelers. Enkele nieuwelingen waren zo talentvol dat ze al de overstap naar de groep van meer ervaren jeugdige skeeleraars hebben gemaakt. Bij elkaar is het een heel leuke groep en het belangrijkste is dat ze plezier beleven aan de skeelersport. De vaste groep bestaat nu uit tien kinderen, maar dat kunnen er nog een paar meer worden.”

Volwassen leden

Los van de jeugdafdeling doen ook de overige leden van De Stofwolk het volgens Holtkamp goed. “De toergroep volwassenen blijft stabiel. Op de trainingen verschijnen er meestal tien tot twaalf skeeleraars. Overigens meestal mannen, maar ook een enkele vrouw. Daarbij wordt er getraind op techniek en op conditie.”

Wedstrijd

Woensdag 26 augustus wordt er op het parcours op De Bijenkamp een wedstrijd gehouden voor de zogenoemde Free-wheel Inlinecup Oost. “Een regionale wedstrijd, regio Oost, die valt onder de landelijke schaatsbond KNSB.”

Rond 19.30 uur valt het startschot voor de categorieën dames 2, heren2 en de Masters. Daarna is het de beurt aan de dames en heren1 voor een wedstrijd over 25 kilometer.

Volgens Holtkamp wordt dit de derde wedstrijd in de reeks tijdens het ‘coronaseizoen’. “De eerste twee wedstrijden zijn onder grote belangstelling van de rijders verreden in Heerde en Aalten, met respectievelijk 80 en 75 deelnemers. Mogelijk volgt er nog een vierde wedstrijd in Nijeveen, maar dat is nog niet zeker. Het zou dus ook zomaar kunnen zijn dat het in Eibergen de laatste wedstrijd in deze competitie wordt.”

Dat er nu wedstrijden worden georganiseerd, is volgens Holtkamp boven verwachting. “Omdat eerder dit seizoen de hele competitie immers al was geannuleerd. Het lijkt overigens wel of er ieder jaar harder wordt gereden. In Aalten werd de snelste ronde in een gemiddelde van 43 km/u afgelegd. Ook wordt er doorgaans aanvallend gereden, wat aantrekkelijke wedstrijden oplevert. Het deelnemersveld voor de 26e is nog niet exact bekend, maar ook hier rekenen we op een mooie wedstrijd.”

Voor meer informatie over De Stofwolk, Dick Vink: 06-23232480.

