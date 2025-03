Boekjes & Babbels: gezellig voorleesuurtje voor de allerkleinsten

BERKELLAND – Boekjes & Babbels is het allergezelligste voorleesuurtje in de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Elke bijeenkomst wordt er vanaf 10.30 uur voorgelezen aan baby’s en peuters (0-4 jaar), samen met hun ouders. Naast het voorlezen is het een mooie gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.

Voorlezen prikkelt de fantasie

Voorlezen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Tijdens Boekjes & Babbels staat de ene keer een prentenboek centraal en de andere keer een thema, waarbij soms ook kleine activiteiten worden aangeboden.

Gratis lidmaatschap voor kinderen

Het bibliotheeklidmaatschap is gratis voor kinderen tot 18 jaar. Voor baby’s tot 1,5 jaar is er het BoekStartkoffertje met gratis babyboekjes en informatie over voorlezen.

Meer informatie en de data per vestiging zijn te vinden op www.oostachterhoek.nl/boekjesbabbels.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.