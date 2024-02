BERKELLAND – Op vier avonden in maart verzorgt Dick van Silfhout in alle Berkellandse bibliotheken een informatieavond over het doen van belastingaangifte. De avond is gratis, maar aanmelden via www.oostachterhoek.nl/belasting of in één van onze vestigingen is wel nodig.

Informatieavonden Berkelland

De informatieavonden in Berkelland zijn gepland op de volgende data:

vrijdag 15 maart, 19.30 uur: de Bibliotheek Neede

dinsdag 19 maart, 19.30 uur: de Bibliotheek Ruurlo

woensdag 20 maart, 19.30 uur: de Bibliotheek Borculo

donderdag 21 maart, 19.30 uur: de Bibliotheek Eibergen

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2023

Het op de mat vallen van de bekende blauwe envelop is het jaarlijkse moment dat we massaal onze aangifte voor de inkomstenbelasting gaan doen. Vóór 1 mei moet dit binnen zijn bij de belastingdienst. Ga je zelf de belastingaangifte regelen? Tegenwoordig gaat dat digitaal en daar komt best wat bij kijken. Het is belangrijk om de juiste informatie bij de hand hebben en een aantal dingen goed te controleren.

Tijdens deze avond krijg je informatie voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2023. Ook zal Dick vragen over toeslagen behandelen. Maar ook op andere fiscaal gerelateerde vragen zal hij zoveel mogelijk inspelen.

Dick van Silfhout

De informatieavond wordt verzorgd door Dick van Silfhout. Dick heeft een fiscale achtergrond en is momenteel onder andere werkzaam als digitaal vrijwilliger bij de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Aanmelden

De informatieavond ‘Aangifte inkomstenbelasting 2023’ is gratis bij te wonen. Wel is het nodig om je aan te melden. Dat kan via www.oostachterhoek.nl/belasting of door je aan te melden in een vestiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

