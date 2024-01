Bijeenkomst VK-Oost ‘Samen Sterk’ met Harold Zoet en Maurits von Martels

BORCULO – Op donderdag 15 februari zal zaal Kerkemeijer in Borculo het toneel zijn van de Inspiratiebijeenkomst met het thema ‘Samen Sterk’, georganiseerd door de vereniging Vruchtbare Kringloop Oost (VK-Oost). De bijeenkomst verwelkomt speciale gasten, waaronder de landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel: Harold Zoet en Maurits von Martels. Avondvoorzitter Stefan te Selle zal met hen in gesprek gaan over het perspectief voor boeren in beide provincies.

VK-Oost, voorheen bekend als VKA, is een lerend netwerk bestaande uit melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere grondgebruikers in Oost-Nederland, ongeacht het grondtype. Tijdens de jaarlijkse inspiratiebijeenkomst delen inspirerende sprekers hun inzichten over wat de agrarische sector te wachten staat, wat dit betekent en hoe men hier praktisch op kan inspelen. Op 15 februari zullen de thema’s bodem en beleid centraal staan.

Samenwerken voor een gezondere bodem

Giske Warringa, projectleider en deelnemer aan het project ‘Samenwerking akkerbouw melkveehouderij Drenthe’, zal onder andere spreken over de ervaringen met een uitgebreidere teeltrotatie en hoe dit een positief effect heeft op de bodemkwaliteit en de druk van plantenziekten. Gerard Abbink, adviseur bij Groeikracht, zal deze boodschap vertalen naar de situatie in Oost-Nederland. Wat zijn de kansen en obstakels, en waar kunnen we samen aan werken?

Samenwerken voor het boerenperspectief

Vervolgens zal VK-Oost-bestuurslid Stefan te Selle in gesprek gaan met de landbouwgedeputeerden van Gelderland en Overijssel. In een open gesprek zullen onderwerpen als provinciale plannen voor het platteland, de rol en ruimte voor de landbouw, beloningen voor boeren en de waarde van VK-Oost voor beide provincies aan bod komen. Deelnemers hebben de mogelijkheid om vooraf vragen te stellen via het online aanmeldformulier, die tijdens de avond aan de politici zullen worden voorgelegd.

Muzikale afsluiting door Irene van der Aart

De avond zal worden afgesloten met muzikale begeleiding door Irene van der Aart, een theatermaker, cabaretière en columnist bij de Gelderlander. Op een interactieve manier zal ze de bijeenkomst samenvatten en samen met de aanwezigen een pakkend lied ten gehore brengen.

Aanmelden

VK-Oost nodigt leden en geïnteresseerden van harte uit voor de Inspiratiebijeenkomst. Registratie is verplicht en kan tot 9 februari via deze link. De inloop begint om 19.30 uur, en de bijeenkomst start om 20.00 uur. De locatie is zaal Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, Borculo. Meer informatie over de bijeenkomst, VK-Oost en het VK-Oost-leerprogramma is beschikbaar op www.vruchtbarekringloopoost.nl.

