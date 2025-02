Wensboom SKB vervult bijzondere wens

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Dankzij de Wensboom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en de gulle bijdrage van Bike Totaal Hofstede in Borculo kan Henk van de Brug zich optimaal voorbereiden op zijn operatie. Zijn vrouw Jacqueline stopte een wens in de Wensboom voor een tijdelijke elektrische fiets, zodat Henk zijn conditie kon opbouwen. Die wens is nu vervuld.

Een wens uit liefde en zorg

Voor Jacqueline en Henk eindigde het jaar 2024 in een nachtmerrie: kort voor de feestdagen werd bij Henk slokdarmkanker vastgesteld. “Hij krijgt een zwaar traject. Om hem zo fit mogelijk de behandeling in te laten gaan, wens ik voor hem tijdelijk een elektrische fiets,” schreef Jacqueline. Mark Hofstede van Bike Totaal Hofstede twijfelde geen moment en stelde een fiets beschikbaar.

Beweging bevordert herstel

Frederika Thünte, projectleider Beweegziekenhuis, benadrukt het belang van bewegen: “Wij zijn blij om te zien dat onze patiënten het zelf ook belangrijk vinden om door te bewegen te werken aan herstel! Als (beweeg)ziekenhuis stimuleren we patiënten om actief te blijven, waar dat mogelijk is. Beweging bevordert niet alleen het herstel, maar helpt ook complicaties te voorkomen. We hopen dat meneer Van de Brug hierdoor zo fit mogelijk de behandeling in gaat en wensen hem veel sterkte.”

Over de Wensboom van SKB

Ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum onthulde het SKB afgelopen november een levensgrote, duurzame Wensboom. Dit kunstproject is ontworpen door Daan de Leeuw en gerealiseerd met cliënten van regionale zorginstellingen. Het biedt patiënten, bezoekers en medewerkers de kans om een wens in te dienen. Een wensencomité selecteert en vervult de mooiste wensen, waarmee het SKB haar persoonlijke zorg en maatschappelijke betrokkenheid onderstreept.

Wensen kunnen worden ingediend via wish3.nl/skb of direct in de Wensboom in het ziekenhuis.

