Swim to Fight Cancer Achterhoek viert jubileumeditie op 14 september in Braamt

BRAAMT – Op zondag 14 september 2025 vindt de vijfde editie van Swim to Fight Cancer Achterhoek plaats bij recreatieplas Stroombroek in Braamt. Met het motto “Samen D’RAN” roept de organisatie de hele regio op om schouder aan schouder in actie te komen tegen kanker.

Tijdens het evenement zwemmen deelnemers – individueel of in teamverband – om geld in te zamelen voor Fight cancer, dat onderzoek naar en preventie van kanker ondersteunt. In de vorige edities werd al bijna één miljoen euro opgehaald. De editie van 2023 bracht ruim 400.000 euro op.

“De kans dat iemand in zijn leven kanker krijgt is één op twee. Dat zijn in de Achterhoek zo’n 150.000 mensen,” zegt organisator Sjoerd Weikamp. “Deze dag is niet alleen een sportieve actie, maar ook een krachtig teken van verbondenheid en hoop.”

Meedoen kan op verschillende manieren:

Als individuele zwemmer

Met een team of bedrijf

Als sponsor of vrijwilliger

Inschrijven en info: fightcancer.nl/achterhoek

