Kenniscafé -Marc Hijink: Focus – de wereld van ASML

BREDEVOORT – Wat gaat er werkelijk om in het geheimzinnige bedrijf ASML, dat zich plotseling in het oog bevindt van de stormachtige wereldpolitiek? NRC-journalist Marc Hijink volgde ASML jarenlang van binnenuit. Op 16 februari komt Hijink in de Koppelkerk over zijn boek Focus vertellen.

Zonder ASML zou de wereld er heel anders uitzien. Het bedrijf ontwerpt de gigantische en uiterst complexe machines die de meest geavanceerde chips ter wereld kunnen produceren. Microsoft, Apple, Google, Tesla en Alibaba: alle techreuzen zijn afhankelijk van de chips die worden gemaakt met de apparaten van ASML. Jarenlang opereerde de multinational op de achtergrond, maar door een geopolitieke aardverschuiving is het bedrijf in het middelpunt van de technologieoorlog beland. Zowel Amerika als China wil zichzelf van de beste chips kunnen voorzien, en Europa wil dat ook. Elke supermacht aast op ASML.

Hoe is het zo ver gekomen? Hoe wist het bedrijf vanuit het kleine Veldhoven zo’n cruciale rol in de chipwereld te veroveren? NRC-journalist Marc Hijink volgde ASML jarenlang van binnenuit. Hij sprak intensief en wereldwijd met alle hoofdrolspelers in het ASML-netwerk, van oud-medewerkers, toeleveranciers en chipfabrikanten, tot politici en critici.

Het resultaat is Focus, een adembenemende, zeer toegankelijk geschreven reis door de techwereld, van Azië tot Arizona, langs cleanrooms en boardrooms, tot in de achterkamertjes in Washington aan toe. Naast een bijzonder inside portret van een Nederlands miljardenbedrijf is Focus een uniek verhaal over industriële innovatie in Europa en de wereldwijde strijd om economische en militaire macht. Want wat gaat er werkelijk om in dit geheimzinnige bedrijf, dat zich plotseling in het oog bevindt van de stormachtige wereldpolitiek?

