Koppelkerk organiseert Boekenbeurs op 25 en 26 november.

BREDEVOORT – De boekenmarkten zijn al jaren het stokpaardje van Bredevoort en deze maand is er -speciaal voor de fijnproevers- weer een boekenbeurs in de kerkzaal van de Koppelkerk. Meer dan twintig boekhandelaren uit Nederland en Duitsland etaleren een zeer gevarieerd aanbod tussen romans, thrillers, geïllustreerde exemplaren en oude boeken van enkele honderden jaren oud. “Om ook jonge en nieuwe bezoekers te enthousiasmeren met nieuwe en oude literatuur willen we het zo laagdrempelig mogelijk houden en is de entree gratis.” aldus organisator René de Zeeuw.

Op beide dagen kan het speuren beginnen om 10:00u en de deuren sluiten om 17:00u.

