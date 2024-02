Koppelsessie met jong talent in Koppelkerk

BREDEVOORT – Zondagmiddag 25 februari tijdens de tweede Koppelsessie van het jaar zijn jonge talenten van het ROC Rijn IJssel uit Arnhem onze gast in het boekencafe. Wij verwelkomen Linde Lammersen, Britt & Roos en Boaz van Dijk. Elk spelen een eigen set, maar met een beetje geluk weten ze elkaar te inspireren tot samenspel.

Linde Lammersen

De Achterhoekse Singer-songwriter Linde Lammersen maakt muziek in het genre pop-ballads en weet daar een rauw randje aan vast te knopen. Ze haalt inspiratie uit het authentieke en experimentele van Billie Eilish, de beleving van Adele. Linde behandelt onderwerpen in songs die voor haar in een songtekst beter tot zijn recht komen dan in een gesprek.

Britt & Roos

Britt Greven is een Achterhoekse soulzangeres die onder begeleiding van Roos de Wit de oude soul klassiekers, zoals Etta James, Tina Turner of James Brown weer tot leven brengt met haar eigen sound.

Boaz van Dijk

Boaz van Dijk zijn muziek neemt de ruimte tussen genres. Hij is een rootsie songwriter die knipoogt naar zijn invloeden – Folk, Pop/Rock, Akoestische Alt/Rock, Singer-songwriter, Passenger, Jack Johnson, Coldplay, Mac Demarco, Ben Howard en Sticky Fingers. Hij neemt je mee in de muziek door zijn warme/breekbare stem met een ruig randje, de combinatie van de klank van zijn stem en evenwichtige gitaarspel zorgen voor een unieke ervaring.

Koppelsessies

Elke laatste zondagmiddag van de maand vindt er van 15.00 tot 17.00 uur een koppelsessie plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk. De laagdrempelige, kleine concerten zijn voor iedereen gratis toegankelijk, maar een vrije gift voor de muzikanten wordt op prijs gesteld. Optredens van singer-songwriters en open jamsessies van (jazz)muzikanten wisselen elkaar elke maand af.

25 februari van 15:00 – 17:00, Boekencafé.

