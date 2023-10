Twee dagen pianomuziek in optima forma bij de Koppelkerk.

BREDEVOORT – De Koppelkerk biedt een prachtig pianoweekend aan met klassiek en jazz. Het wordt geopend met een soloconcert op vrijdagavond van het 22-jarige Oekraïense talent Dmytro Semykras. Hij speelt laat 19e eeuw/begin 20e eeuwse stukken van beroemde componisten als Brahms en Rachmaninov.

Zaterdag is het de beurt aan Henri Noorlander (1957). Een laatbloeier in de jazzwereld maar wat niet wil zeggen dat hij onopgemerkt bleef want North Sea Jazz gaf hem in 2019 een podium. In 2022 nam hij zijn tweede album op in de Wedgeview-studio met o.a. op gitaar Michiel Stekelenburg (Gare du Nord, trio Onoda) en Nils van Haften (Metropool Orkest) op saxen. ‘Het album bevat uitsluitend eigen swingende, ruimtelijke en sferische composities en klinkt als een klok.’ Jazzflits nr. 328 over ‘Let’s Go Back!’

Zijn kwintet bestaat uit:

Nils van Haften – sax

Michiel Stekelenburg – gitaar

Ruud Voesten – drums

Cord Heineking – bas

Henri Noorlander – piano/toetsen

13 oktober gaat de zaal open om 19:30u, aanvang van het concert is 20:00u. Vvk is €12,50 en aan de kassa €15.

14 oktober gaat de zaal open om 20:00u, aanvang van het concert is 20:30. VVk is €15 en aan de kassa €18.

