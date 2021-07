Bloemenbuurt Zelhem ontvangt belangrijke bijdrage Volkshuisvestingsfonds

Deel dit bericht













ZELHEM / BRONCKHORST – De Bloemenbuurt in Zelhem krijgt vanuit het Volkshuisvestingsfonds een aanzienlijke bijdrage in de kosten voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van particuliere woningen.

Prowonen en de gemeente zijn in vier straten in de Bloemenbuurt bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. De gemeente wil hier graag een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt. Daartoe wordt een project gestart om bestaande woningen in de Bloemenbuurt duurzaam en energiezuinig te maken en de openbare ruimte klimaatbestendig en groener. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, dienen als voorbeeld voor de aanpak in de rest van de gemeente.

Bijdrage voor huiseigenaren

Om bij te dragen in de kosten van eventuele maatregelen, heeft de gemeente Bronckhorst subsidie uit het volkshuisvestingsfonds aangevraagd bij het Rijk. De Bloemenbuurt past goed in de randvoorwaarden die het Rijk aan dit fonds stelt. De wijk kent een mix van sociale huurwoningen en particuliere woningen, waarvan een deel verouderd is. Deze week werd bekend dat de subsidie is toegekend.

Wethouder Hofman van duurzaamheid is blij met de bijdrage uit het fonds. ‘Met deze bijdrage kunnen we echt iets in beweging brengen. Huiseigenaren van de Bloemenbuurt krijgen de kans hun woning duurzamer en comfortabeler te maken met lage energiekosten en kunnen hiervoor een bijdrage krijgen via dit fonds. ProWonen en gemeente overleggen samen over de mogelijkheden voor huurwoningen.’

Ook wethouder Blaauw van wonen is erg verheugd met de bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds: ‘Met deze bijdrage is het mogelijk een groot aantal woningen uit de Bloemenbuurt te verbeteren. Dit geeft een enorme kwaliteitsimpuls aan de hele wijk.’

Overleg met bewoners

Na de zomer gaat de gemeente in overleg met bewoners om te bepalen wat zij nodig hebben en belangrijk vinden als het gaat om het verduurzamen en toekomstklaar maken van hun woning. Met Agem, ProWonen en lokale leveranciers wordt een nauwe samenwerking voor de uitvoering gezocht. Begin 2022 moeten een projectplan, een plan van aanpak en een definitieve kostenraming gereed zijn. Op basis van deze input wordt een uitvoeringsregeling gemaakt zodat duidelijk is wie waarvoor welke bijdrage kan vragen.

Samen met gemeente Doetinchem, Berkelland en Regio Achterhoek

De aanvraag bij het volkshuisvestingsfonds is samen met de gemeente Doetinchem, Berkelland en de Regio Achterhoek ingediend. Het volkshuisvestingsfonds is gericht op woningeigenaren en de bijdrage aan Bronckhorst voor particuliere eigenaren in de Bloemenbuurt is 1,1 miljoen euro verdeeld over 10 jaar. Daarnaast financieren de provincie en de gemeente ook een deel. De bedoeling is dat er voor 2,2 miljoen euro aan maatregelen wordt genomen in zeker 250 woningen van de ongeveer 440 particuliere woningen in de hele Bloemenbuurt.

Coalitieprogramma ‘Gewoon doen! Doet u mee?’

Het project in de Bloembuurt draagt bij aan de ‘Kwaliteit van leefomgeving’ en ‘Duurzaamheid vanuit realisme’, twee speerpunten uit het coalitieprogramma ‘Gewoon doen! Doet u mee?’.

Op morgen Dit initiatief draagt bij aan het klimaat van morgen. Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven.



Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst.

https://www.op-morgen.nl