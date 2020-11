Bronckhorst krijgt nieuwe ‘Achterhoekers’ langs fietspaden

BRONCKHORST – Bronckhorst is zeer geliefd bij fietsers om zijn prachtige landschap, vele kastelen en goede fietspaden. Deze fietspaden gaan we vanaf dit najaar nog mooier maken. Binnenkort vervangt de gemeente namelijk gefaseerd de betonpaaltjes langs een aantal fietspaden in het buitengebied. Die nieuwe paaltjes hebben een herkenbare en unieke ‘look’, door de schuine bovenkant met daarop de Bronckhorster haas en toren. Zo zien fietsers meteen dat ze binnen de gemeentegrenzen fietsen.

Duurzame ‘Achterhoeker’ gefaseerd geplaatst

Betonfabrikant HCI uit Hengelo maakt de nieuwe betonpaaltjes en heeft ze ‘Achterhoeker’ gedoopt, als knipoog naar het beroemde ‘Amsterdammer’-paaltje. De ‘Achterhoeker’ is een duurzame paal, vanwege de lange levensduur en het geringe onderhoud, maar ook door het maakproces. Voor de nieuwe paaltjes wordt namelijk alleen restbeton gebruikt uit grotere producties. Dit gaat verspilling tegen, maar heeft ook als gevolg dat niet alle paaltjes tegelijk klaar zijn. Daarom worden ze de komende tijd gefaseerd geplaatst door de buitendienst van de gemeente. In totaal worden 500 nieuwe palen geplaatst.

Vervanging per weg

Fietspaden die langs een zandweg lopen worden afgescheiden door betonpaaltjes. Zo kunnen onder meer landbouwvoertuigen veiliger passeren over het zandpad. De meeste van deze paaltjes gaan al een behoorlijk lange tijd mee en zijn aan vervanging toe. De vervanging gebeurt per weg. Als de meerderheid van de palen versleten zijn, worden ze allemaal vervangen voor nieuwe. Oude palen die nog goed zijn, worden apart gehouden. Deze dienen als aanvulling op wegen waar het merendeel van de bestaande palen nog goed zijn en slechts een enkele vervangen hoeft te worden