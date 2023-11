Bronckhorst zet in op meer gezonde en gelukkige inwoners

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst zet de komende jaren sterk in op het bevorderen van de gezondheid van inwoners. Om dit te bereiken is het Plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) 2024-2026 opgesteld. ‘Voorkomen in plaats van genezen’ en ‘Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’ zijn de twee uitgangspunten van dit plan. Samen met partners zoals de GGD, zorgverzekeraars en inwoners werken we aan gezondheid en preventie, sport en bewegen en een sterke sociale basis. De focus ligt op het versterken van een gezonde en sterke sociale omgeving, gezond en kansrijk opgroeien van kinderen, verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid en het stimuleren van vitaal ouder worden. De gemeente ontvangt ruim 2 miljoen subsidie van het Rijk om dit plan van aanpak uit te voeren. Dit plan sluit aan op het huidige lokale gezondheidsbeleid. De Raad wordt hierover eind november geïnformeerd.

Zelf regie over gezondheid

Het college wil dat inwoners van Bronckhorst gezond zijn en daar zelf de regie over hebben. De focus wordt verlegd van ziekte en behandeling naar gezondheid, preventie en een gezonde leefstijl. Wethouder Evert Blaauw: “Door te investeren in een gezonde leefomgeving en een gezonde levensstijl willen we voorkomen dat mensen ziek worden en afhankelijk worden van zorg. We spannen ons maximaal in zodat onze inwoners zich gezond en gelukkig voelen en minder zorg nodig hebben.” Inwoners worden actief bij de plannen betrokken. Met het Plan van aanpak GALA sluit Bronckhorst aan op de gezamenlijke regionale visie: Wij willen dat Achterhoekers gezond zijn en daarover zelf de regie hebben.

Aandacht voor specifieke doelgroepen

Bronckhorst doet al veel om de gezondheid van inwoners te bevorderen, sport en bewegen te stimuleren en de sociale basis te versterken. Met de subsidie van het Rijk krijgt bestaand beleid een impuls en voegen we nieuwe onderdelen toe. Denk hierbij aan valpreventie samen met partners uit de zorg, zoals het opsporen van ouderen met een verhoogd valrisico en de cursus ‘Blieven stoan’. Ook blijven we aandacht besteden aan de mentale gezondheid van de jeugd samen met scholen. We zorgen dat mantelzorgers dingen kunnen blijven doen die belangrijk zijn in hun eigen leven en niet overbelast raken. Hiervoor ontwikkelen we een toolkit voor werkgevers met tips, informatie en regelingen. Via de nieuwe verwijsgids geven we mantelzorgers beter inzicht in ondersteuningsmogelijkheden. Met een team van combinatiefunctionarissen verbinden we sport, bewegen, onderwijs en cultuur. De kracht hiervan is groot omdat mensen er plezier aan beleven. Door actief te sporten, buiten te spelen en samen deel te nemen aan culturele activiteiten versterken we de sociale band tussen inwoners. Deze ontmoetingen dragen ook bij aan het behoud van ‘naoberschap’.

Landelijk initiatief

Gezondheid is belangrijk, gezondheidsachterstanden nemen toe en het zorgstelsel staat onder druk. Op basis van het Plan van aanpak GALA ontvangt de gemeente Bronckhorst geld van het Rijk voor de periode 2023 – 2026 om de activiteiten uit te voeren. Het Gezond en Actief Leven Akkoord is een landelijk initiatief om tot een integrale aanpak voor preventie te komen. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.

Misschien heb je dit gemist