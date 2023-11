Energiecoöperatie Biozon Bekroond met de Titel “Duurzame Ster 2023”

ACHTERHOEK – Energiecoöperatie Biozon heeft op 30 oktober de titel “Duurzame Ster 2023” in ontvangst genomen. Wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid reikte de onderscheiding uit aan bestuursleden Bennie Wisselink en Miguel Mendes de León. Dit gebeurde naar aanleiding van hun betrokkenheid bij het bevorderen van duurzame energie-initiatieven in de gemeente Bronckhorst.

Activiteiten van Energiecoöperatie Biozon

Sinds haar oprichting in januari 2019, heeft Energiecoöperatie Biozon zich ingezet voor de energietransitie. Op de voormalige stortplaats de Langenberg wordt stortgas omgezet in elektriciteit. Tevens is er sinds 2022 een samenwerkingsinitiatief voor het opzetten van een energietuin op de Langenberg.

Belang van Stortgas Conversie

De ontbinding van organische afvalresten produceert schadelijk stortgas. Biozon haalt met behulp van een stortgasinstallatie dit gas uit De Langenberg en converteert het naar elektriciteit, wat bijdraagt aan milieuverbetering.

Wethouder Wilko Pelgrom van duurzaamheid benadrukte het belang van samenwerking en de bijdrage van Energiecoöperatie Biozon aan duurzaamheidsinitiatieven in de regio.

Initiatieven van BioZon-leden

Leden van BioZon genereren een overschot aan groene stroom met hun gasmotor, waarvan een deel wordt geleverd aan de Achterhoekse gemeenten via de Agem gemeentelijke energie bv. Vanaf januari 2023 neemt Biozon deel aan een landelijke pilot, het ‘zelfleveringsmodel’, om rechtstreeks duurzame stroom aan de leden te leveren. Er zijn ook plannen om een zonnepark te realiseren op de Langenberg, wat 100% lokaal eigendom zou zijn.

Over de Duurzame Ster

De “Duurzame Ster” is een erkenning door de gemeente voor individuen of organisaties die aanzienlijk bijdragen aan duurzaamheid in hun gemeenschap. De onderscheidende stertegel zal binnenkort bij het gemeentehuis worden onthuld.

Eerdere ontvangers van de titel zijn onder meer Lida Jolij-van Tongeren, Basisschool De Kraanvogel, Carel de Vries, Het Steenders Landschap, energiecoöperatie Wichmond-Vierakker en Gaby Koenders.

