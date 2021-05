Gemeente Bronckhorst start bedrijvenpanel

Deel dit bericht













BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst wil dichtbij haar ondernemers staan en weten wat voor hen belangrijk is. Om dat beter voor elkaar te krijgen, start de gemeente met het Bronckhorster bedrijvenpanel.

Ondernemers ontvingen onlangs een persoonlijke uitnodiging van ons om deel te nemen aan het panel. Door hun mening te geven, krijgen wij inzicht in de behoeften, wensen en belemmeringen van ondernemers. Deze informatie geeft ons een basis voor (beleids)keuzes. Deelnemers krijgen twee tot vier keer per jaar een online vragenlijst. De vragen gaan over allerlei onderwerpen die in de gemeente spelen. De gemeente hecht veel waarde aan hun mening. Zo kunnen we samen werken aan de toekomst van onze gemeente. Ondernemers die de uitnodiging onverhoopt niet ontvangen, kunnen ook meedoen. Graag!

Ondernemers kunnen zich aanmelden voor het panel kan via www.bronckhorsterbedrijvenpanel.nl.